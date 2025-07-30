ΟΠΕΚΕΠΕ - Ζ. Κωνσταντοπούλου: Παίρνετε στις πλάτες σας την ευθύνη του ξεπλύματος Βορίδη και Αυγενάκη

«Ο κ. Βορίδης είναι κουμπάρος με έναν εκ των πολύ σοβαρά εμπλεκόμενων, κακοποιών, μελών της ΝΔ. Τον λεγόμενο "χασάπη" ή αλλιώς κατά κόσμο, Στρατάκη», δήλωσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, σε παρέμβασή της στη Βουλή, στο πλαίσιο της συζήτησης επί των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Αριστερά για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που θα διερευνήσει τυχόν ποινικές ευθύνες των πρώην υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη.

Η κ. Κωνσταντοπούλου κατηγόρησε τον κ. Βορίδη ότι στην ομιλία του νωρίτερα στο κοινοβούλιο δεν απάντησε «στα ερωτήματα που είναι αποκαλυπτικά». «Ο κ. Βορίδης είπε στεγνά από του βήματος της Βουλής ότι το νόμο τον φτιάχνει όπως θέλει για να ικανοποιεί τις πράξεις του. Ανατρίχιασα που το άκουσα… Επιβεβαίωσε αυτό που καταγγέλλει η αντιπολίτευση ξανά και ξανά σε όλη αυτή την κοινοβουλευτική περίοδο ότι φέρνετε νομοθετικές διατάξεις για να ξεπλύνετε την παράνομη δράση σας και όχι απλώς το κάνετε αλλά έρχεται και το διαφημίζει ένα κατεξοχήν εμπλεκόμενο πρόσωπο», ανέφερε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

Σύμφωνα με την Ζωή Κωνσταντοπούλου, «οι πολίτες και οι αγρότες της χώρας δεν θέλουν να κυβερνούν μαφιόζοι που αλληλοεκβιάζονται και αλληλοεξουδετερώνονται. Θέλουν διαφάνεια, αλήθεια και την αλήθεια δεν την είπε ο κ. Βορίδης, αλλιώς θα μας είχε πει τι έκανε όταν ο Μητσοτάκης πήρε τον κ. Βάρρα «κάτω από τη φτερούγα του» στο Μαξίμου. Τον έψεξε; Του ζήτησε εξηγήσεις; Τι έκανε για τις καταγγελίες του Βάρρα που έχουν δει τώρα το φως της δημοσιότητας; Έχει αντιδράσει; Τον έχει μηνύσει; Ή τον κρατάνε και αυτόν και δεν κάνει κάτι;».

Στη συνέχεια η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας διερωτήθηκε ότι «αφού ο κ. Βορίδης είναι τόσο αθώος γιατί παραιτήθηκε;» ενώ υποστήριξε «ότι η σημερινή ημέρα είναι σημαδιακή και μία από τις πολύ σημαντικές που καταγράφονται ως ορόσημα στην πορεία σας, είναι μια ημέρα που παίρνετε στις πλάτες σας την ευθύνη του ξεπλύματος και του Βορίδη και του Αυγενάκη και θα δούμε με ποιο πρόγραμμα πλύσης θα γίνει. Αν θα είναι πλυντήριο-στεγνωτήριο, αν θα το βάλετε στην ταχεία πλύση, στην πλύση με αποχώρηση, στην πλύση με διαμαρτυρία». Πρόσθεσε ότι «το σίγουρο είναι ότι στην ιστορία δεν σας ξεπλένει τίποτα».

Πηγή: skai.gr

