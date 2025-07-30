ΟΠΕΚΕΠΕ - Μ. Βορίδης στη Βουλή: «Μου λέτε ότι έχω κάνει συνέργεια σε άγνωστο αυτουργό για άγνωστη πράξη»

Σε δύο μόνο σημεία στη δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας αναφέρεται το όνομά μου, επισήμανε ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκης Βορίδης στη Βουλή, στο πλαίσιο της συζήτησης και λήψης απόφασης για τη σύσταση Προανακριτικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που κατέθεσε η αντιπολίτευση,

Είπε το «συμφωνώ» για την εφαρμογή μιας υπουργικής απόφασης δεν συνιστά εγκληματική πράξη. Ανέφερε επίσης ότι δεν είναι εγκληματική πράξη το αίτημα του να παραιτηθεί ο τότε πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρης Βάρρας. «Είναι έγκλημα να ζητάς την παραίτηση υφισταμένου σου;» είπε.

Ο ίδιος μίλησε για το οξύμωρο να του αποδίδεται συνέργεια και ηθική αυτουργία. «Μου λέτε ότι έχω κάνει συνέργεια σε άγνωστο αυτουργό για άγνωστη πράξη» σημείωσε.

Ο πρώην υπουργός μίλησε για προδήλως αβάσιμες προτάσεις που δεν μπορούν να θεραπευτούν, ενώ υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει ζήτημα παραγραφής.

Ο κ. Βορίδης είπε ότι κατηγορείται για εγκλήματα σε πράξεις που δεν είναι καν διοικητικές, αναφερόμενος σε έγγραφο που το έστειλε ο Γρηγόρης Βάρρας και πρόσθεσε ότι η υπογραφή του υπουργού σε ένα τέτοιο έγγραφο δεν έχει νομική σημασία. Πρόσθεσε ότι και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ -όπως ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλης Αποστόλου- συμφωνούσαν πάντα με τις εισηγήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ -και τις υπέγραφαν- για την κατανομή των βοσκοτόπων.

