Μεγάλη ικανοποίηση για τα στοιχεία από την τελευταία έκθεση του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, στην οποία καταγράφεται ρεκόρ 25ετίας σε νέες θέσεις απασχόλησης εξέφρασε μέσω ανάρτησης στο Facebook ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Μεταξύ άλλων, ο πρωθυπουργός αναφέρει ακόμη ότι «η πρόοδος δεν είναι μόνο ποσοτική, αλλά και ποιοτική. Πλέον, 3 στους 4 εργαζόμενους απασχολούνται σε θέσεις πλήρους απασχόλησης. Μια αύξηση 10 μονάδων από το 2019, όταν οι θέσεις μερικής απασχόλησης ήταν σημαντικά περισσότερες».

Ολόκληρη η ανάρτηση του πρωθυπουργού:

Δεν υπάρχει μεγαλύτερη κοινωνική αδικία από την ανεργία και τις ανισότητες που αυτή προκαλεί. Για αυτό και υποδέχθηκα με μεγάλη ικανοποίηση τα στοιχεία από την τελευταία έκθεση του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, στην οποία καταγράφεται ρεκόρ 25ετίας σε νέες θέσεις απασχόλησης.

Ο πρωταρχικός στόχος που θέσαμε ως κυβέρνηση όταν αναλάβαμε τα καθήκοντά μας το 2019 για δυναμική ανάκαμψη των επενδύσεων και της απασχόλησης, πλέον επιτυγχάνεται. Προφανώς δεν είναι κάτι που συμβαίνει από μόνο του ή με έναν αυτόματο πιλότο, αλλά το αποτέλεσμα των πολιτικών που εφαρμόζουμε στην οικονομία και την αγορά εργασίας.

Με τη δραστική μείωση φόρων και εισφορών για εργαζόμενους και επιχειρήσεις. Με τα ισχυρά κίνητρα για νέες επενδύσεις και τον περιορισμό της γραφειοκρατίας. Με ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης και κατάρτισης, ιδίως για συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού, όπως οι γυναίκες, οι νέοι, τα άτομα με αναπηρία και οι συνταξιούχοι που επιθυμούν να εργαστούν.

Η βελτίωση αυτή αποτελεί μια συλλογική μας κατάκτηση. Η Ελλάδα προοδεύει, σε πολύ ταραγμένους καιρούς που δοκιμάζουν μεγαλύτερες και ισχυρότερες οικονομίες από τη δική μας.

Και η πρόοδος δεν είναι μόνο ποσοτική, αλλά και ποιοτική. Πλέον, 3 στους 4 εργαζόμενους απασχολούνται σε θέσεις πλήρους απασχόλησης. Μια αύξηση 10 μονάδων από το 2019, όταν οι θέσεις μερικής απασχόλησης ήταν σημαντικά περισσότερες.

Μαζί με την ψηφιακή κάρτα εργασίας που προστατεύει 1,9 εκατομμύρια εργαζόμενους από την αδήλωτη ή υποδηλωμένη εργασία, δημιουργούμε μέρα με τη μέρα μια πιο δίκαιη και καλύτερα αμειβόμενη αγορά εργασίας, με στόχο τα 950 ευρώ κατώτατο μισθό και τα 1.500 ευρώ μέσο μισθό έως το 2027. Το είπαμε και το κάνουμε.

