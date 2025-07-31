Κωνσταντοπούλου: «Καραμπινάτη περίπτωση συγκάλυψης το έγκλημα του ΟΠΕΚΕΠΕ»

«Κοροϊδεύετε τον εαυτό σας ότι θα καταφέρετε να μην ελεγχτείτε για ένα τρομακτικό έγκλημα σε βάρος του ελληνικού λαού, σε βάρος των Ελληνίδων και των Ελλήνων, αγροτών και αγροτισσών και της νέας γενιάς που η διαφθορά της κλέβει τη ζωή», τόνισε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, στην αρχή της ομιλίας της στη Βουλή στη συζήτηση επί των αιτημάτων του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Αριστερά για σύσταση προκαταρκτικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ σχετικά με τη διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών από τους πρώην υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης της ΝΔ, Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη.

Η κ. Κωνσταντοπούλου απευθυνόμενη στη ΝΔ, υποστήριξε ότι «η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι υπόθεση 20 δισ. ευρώ... Τα διαχειρίστηκε το κόμμα σας κυβερνώντας από το 2019 μέχρι σήμερα» ενώ επισήμανε: «Και έχετε το θράσος να έρχεστε σε αυτή τη διαδικασία με κόλπα, με μισόλογα, με χαριτωμένες αποχωρήσεις, με προσβλητικές ρήσεις και με τους γνωστούς θρασύδειλους πελταστές σας, που τώρα απουσιάζουν, να καυχηθείτε ότι θα θάψατε και αυτή την υπόθεση και ένα βασικό εργαλείο που χρησιμοποιείτε είναι ένα ελεγχόμενο μιντιακό σύστημα στο οποίο έχετε διεισδύσει πάρα πολύ βαθιά και με τρόπους που οι πολίτες δεν μπορούν να παρακολουθούν».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας δήλωσε ότι την θίγει «να γίνεται ο διάλογος με σημαδεμένα χαρτιά», ότι την θίγει «ως πολίτη πρώτα από όλα να ελέγχετε τα πάντα» αλλά και ότι την θίγει «δημοσιογράφοι να ράβουν το στόμα τους και να αναπαράγουν μόνο ότι τους λέτε εσείς», εννοώντας στελέχη της κυβέρνησης. Παράλληλα, έκανε λόγο για απόπειρα να κατασιγαστεί η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος της, σημειώνοντας ότι επιχειρείται να λασπωθεί και να σπιλωθεί η «πιο καθαρή ΚΟ η οποία δίνει μάχη καθημερινά από το πρωί μέχρι το βράδυ» στο κοινοβούλιο, την «ώρα που εσείς πίνετε τους φραπέδες και γραπώνεστε από τους ΟΠΕΚΕΠΕΔΕΣ».

Η κ. Κωνσταντοπούλου εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στον βουλευτή της ΝΔ, Μακάριο Λαζαρίδη, τον οποίο χαρακτήρισε «ποταπό» για τα όσα ανέφερε για τον βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας Διαμαντή Καραναστάση. «Φυσικά» είπε η κ. Κωνσταντοπούλου, τα είπε «με εντολή Μητσοτάκη» ενώ πρόσθεσε ότι ο κ. Καραναστάσης είναι «ιδρυτικό στέλεχος του κόμματος» αλλά και ότι «είναι τιμή μας να είναι βουλευτής της Κοινοβουλευτικής μας Ομάδας». Παράλληλα, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι έχει μάθει να δρα στο σκοτάδι ενώ ανέφερε ότι ο Διαμαντής Καραναστάσης «είναι ένας φωτεινός άνθρωπος που ασχολείται με τα πάντα, εντός και εκτός της Βουλής και σίγουρα έχει πολλαπλάσιο κοινοβουλευτικό έργο από τους περισσότερους από εσάς».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας δήλωσε ότι «το Μαξίμου παίρνει τηλέφωνο στα μέσα ενημέρωσης και ζητάει από δημοσιογράφους να γράψουν αρνητικά για την πολιτική αρχηγό Ζωή Κωνσταντοπούλου».

Στη συνέχεια, η κ. Κωνσταντοπούλου αναφερόμενη στις σημερινές τοποθετήσεις των κυρίων Βορίδη και Αυγενάκη στο κοινοβούλιο, σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έκανε λόγο για ψέματα των δύο πρώην υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και σημείωσε επικαλούμενη στοιχεία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας ότι «φέρονται ότι τέλεσαν ποινικά αδικήματα κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους». Συμπλήρωσε ότι «οι Ευρωπαίες Εισαγγελείς είναι κόλαφος».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας δήλωσε για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ότι «είναι μια καραμπινάτη περίπτωση συγκάλυψης και θαψίματος στοιχείων για εγκληματική οργάνωση και για οικονομικά αδικήματα σε βάρος του ελληνικού δημοσίου».

Τέλος, η Ζωή Κωνσταντοπούλου υποστήριξε: «Η κυβέρνηση έδρασε στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης» αλλά «το καλύτερο» είναι ότι «η εγκληματική οργάνωση δεν υπάγεται στον νόμο περί ευθύνης υπουργών», οπότε «αυτό που κάνeτε δύο μέρες, είναι να δείξετε τόσο καλά στις Ευρωπαίες Εισαγγελείς ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της εγκληματικής οργάνωσης και αυτό το αδίκημα δυστυχώς για εσάς, ευτυχώς για εμάς.. τους πολίτες και τη νέα γενιά και ευτυχώς για τους αγρότες και τις αγρότισσες, ευτυχώς για το μέλλον της χώρας αυτής... η εγκληματική οργάνωση δεν υπάγεται στα αδικήματα που μπορείτε να μπλοκάρετε και να κουκουλώσετε και πολύ σύντομα για αυτό το αδίκημα που τόσο σας ενοχλεί, θα βρεθείτε αντιμέτωποι με την δικαιοσύνη».

