Η αποχή που μετατράπηκε σε επιλεκτική συμμετοχή

Της Δώρας Αντωνίου

Όλα όσα έγινα στη Βουλή μέχρι τα ξημερώματα και, κυρίως, οι τακτικισμοί που υιοθέτησε η κυβερνητική πλειοψηφία σε όλη τη διάρκεια της ψηφοφορίας, επιλέγοντας να διατηρήσει απροσδιόριστη στάση όσον αφορά τη συμμετοχή της ή όχι στην ψηφοφορία και ο τρόπος με τον οποίο, τελικά, συμμετείχε σε αυτή, μάλλον δικαιώνουν όσους όλες τις προηγούμενες ημέρες «διάβαζαν» στο εσωτερικό της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Ν.Δ. σημάδια διαφοροποίησης από τις κεντρικές επιλογές.

Οι χειρισμοί που έγιναν κατά τη διαδικασία δείχνουν ότι πρωτίστως μέλημα της ηγεσίας της πλειοψηφίας ήταν να διασφαλιστεί ότι δεν θα εκφραστεί στην κάλπη αυτό το κλίμα, η δυσαρέσκεια για τους χειρισμούς και η πιθανή διαφοροποίηση από την απόφαση καταψήφισης του αιτήματος για προανακριτική για τους δύο πρώην υπουργούς. Εν ολίγοις, ο «πονοκέφαλος» της κυβέρνησης στη χθεσινή ψηφοφορία δεν ήταν το πως θα αντιμετωπίσει την αντιπολίτευση. Εάν υπήρχε αυτοπεποίθηση ότι σύσσωμη η Κ.Ο. της Ν.Δ. θα καταψηφίσει την πρόταση, θα γινόταν ότι και σε προηγούμενες ψηφοφορίες: η πλειοψηφία θα συμμετείχε στη διαδικασία και - ακριβώς επειδή είναι πλειοψηφία - θα απέρριπτε τις προτάσεις καταψηφίζοντάς τες. Οι προτάσεις απορρίφθηκαν γιατί καταψηφίστηκαν τα ξημερώματα, χρειάστηκε, ωστόσο, να γίνουν μια σειρά από κινήσεις που αποσκοπούσαν όχι στο να ελεγχθούν οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, αλλά στο να εξασφαλιστεί ότι οι πιθανά μη ελεγχόμενοι βουλευτές της πλειοψηφίας δεν θα συμμετάσχουν στη διαδικασία. Ο λόγος πολύ απλός: αν σε μια ψηφοφορία η πλειοψηφία κατέγραφε διαρροές και διαφοροποίηση που θα έριχναν τον αριθμό των πιστών στη «γραμμή» βουλευτών κάτω από τους 151, η κυβέρνηση θα βρισκόταν αντιμέτωπη με το φάσμα απώλειας της δεδηλωμένης.

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, στη μεγάλη πλειοψηφία τους οι βουλευτές της Ν.Δ. είχαν ενημερωθεί από νωρίς χθες ότι δεν θα χρειαστεί να πάνε στη Βουλή, καθώς το κόμμα δεν θα συμμετέχει στην ψηφοφορία. Αυτό το κλίμα είχε καλλιεργηθεί, άλλωστε, όλες τις προηγούμενες ημέρες με σχετικές διαρροές προς τα μέσα ενημέρωσης. Έτσι, αργά το απόγευμα στη Βουλή βρίσκονταν ελάχιστοι βουλευτές της πλειοψηφίας, λιγότεροι από δέκα. Όταν από την αντιπολίτευση ετέθη θέμα να μην πραγματοποιηθεί η ψηφοφορία εάν η πλειοψηφία αποχωρήσει, ενεργοποιήθηκε άμεσα ένας μηχανισμός συλλογής επιστολικής ψήφου από βουλευτές της πλειοψηφίας. Έγιναν τηλέφωνα σε βουλευτές για να εξασφαλιστεί η συναίνεσή τους σε επιστολική ψήφο. Στα τηλεφωνήματα αυτά, που στοχευμένα έγιναν προς βουλευτές οι οποίοι θεωρούνται ότι ακολουθούν πιστά τις επιλογές της ηγεσίας, υπήρξε αναφορά ότι στόχος ήταν να συγκεντρωθούν 75 ψήφοι, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές. Γιατί 75 ψήφοι; Διότι αυτός είναι ο αριθμός που απαιτείται για να θεωρηθεί ότι υπάρχει απαρτία και μπορεί να γίνει η ψηφοφορία. Είναι το επιχείρημα που επικαλέστηκε ο Γιώργος Γεωργαντάς, ο οποίος προήδρευε της διαδικασίας τα ξημερώματα, όταν η αντιπολίτευση ζήτησε αναβολή της ψηφοφορίας, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει νόμιμη συγκρότηση του σώματος της Βουλής. Ο κ. Γεωργαντάς είπε ότι εκείνη την ώρα στη Βουλή βρίσκοντας 90 βουλευτές ενώ απαιτούνται 75 για απαρτία. Με αυτό τον αριθμό, δηλαδή, η πλειοψηφία διασφάλιζε ότι ακόμα και σε περίπτωση αποχώρησης όλων των υπολοίπων βουλευτών, η ψηφοφορία θα γινόταν. Και με τον τρόπο αυτό, δεν θα παρατεινόταν περαιτέρω η κοινοβουλευτικές διεργασίες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με μετάθεση της ψηφοφορίας σε άλλη μέρα ή με μια πιθανή επανακατάθεση των αιτημάτων για Προανακριτική.

Οι 75 ψήφοι της πλειοψηφίας συγκεντρώθηκαν, οι περισσότερες επιστολικές, καθώς όπως προαναφέρθηκε ήταν ελάχιστοι οι βουλευτές της Ν.Δ. που βρίσκονταν στη Βουλή, και τελικά η ψηφοφορία έγινε με τη συμμετοχή και κάποιων ανεξάρτητων βουλευτών, παρά τις ενστάσεις της αντιπολίτευσης, που κατήγγειλε τη διαδικασία και αποχώρησε.

Στο διά ταύτα, η κυβέρνηση κατάφερε να περάσει τον σκόπελο της ψηφοφορίας στη Βουλή. Ωστόσο, όσα έγιναν επιβεβαιώνουν την ανησυχία για το κλίμα στις τάξεις της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και τις διαθέσεις των βουλευτών απέναντι στις επιλογές και τους χειρισμούς της ηγεσίας. Το ερώτημα είναι αν αυτό το μέτωπο έκλεισε τα ξημερώματα ή αν το χθεσινό ήταν το πρώτο επεισόδιο μιας φθοροποιού διαδικασίας, που θα εξελιχθεί περαιτέρω.

