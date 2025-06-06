Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Η κυβέρνηση έκανε «μπρος-πίσω»

Με μία άκρως τυπική και λιτή κοινή δήλωση με λιγότερες από 40 λέξεις, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και κυβέρνηση έσβησαν, υποτίθεται, όλη την αηδία των περασμένων ημερών – για να «επικεντρωθούμε στο μπάσκετ» και να συνεχίσουμε πάλι τις ζωές μας σαν να μη συνέβη τίποτα.

Στο ίδιο έργο θεατές

Οι Έλληνες φίλαθλοι και οπαδοί είμαστε μαθημένοι στα show διαφόρων προέδρων και παραγόντων. Στα ελληνικά γήπεδα έχουμε δει άνθρωπο να «μπουκάρει» στον αγωνιστικό χώρο επιδεικνύοντας το περίστροφο που κουβαλάει, διακοπές αγώνων από προέδρους που κλωτσάνε μπάλες, παράγοντες να απειλούν και να αρπάζουν από τα γεννητικά όργανα διαιτητές, διάφορες υποτιμητικές σεξιστικές κινήσεις με γυναικεία εσώρουχα και φούστες και πολλά, πολλά ακόμα.

Έχουμε επίσης ακούσει και δει μεγαλομέτοχο ανά τα χρόνια να εύχεται σε αντίπαλο παίκτη να πάνε «στον τάφο» η γυναίκα του και τα παιδιά του, να βρίζει με τον χειρότερο δυνατό τρόπο διαιτητές, παράγοντες, προέδρους άλλων ομάδων και παίκτες, να κάνει τις πιο άσεμνες χειρονομίες, άλλοτε απλώς επειδή «έτσι του τη βάρεσε», άλλοτε πάλι ως «απάντηση» σε ντροπιαστικά συνθήματα αντίπαλων οπαδών – και όλα αυτά σε κοινή θέα, μπροστά σε δεκάδες κάμερες και δημοσιογράφους ή μέσω stories στο Instagram.

Όχι στον ισαποστακισμό

Σε αντίστοιχους ή και χειρότερους τόνους με τους παράγοντες κινείται διαχρονικά και μερίδα των οπαδών στην Ελλάδα – όχι των πολλών, αλλά των λίγων, αυτών που αμαυρώνουν συνολικά την εικόνα της ομάδας τους και των γηπέδων με ξεκαθαρίσματα λογαριασμών, σκοτώνοντας ανθρώπους, βρίζοντας νεκρούς, γυναίκες, μανάδες και παιδιά, κάνοντας επεισόδια, επιθέσεις κοκ. Και όλα αυτά δεν αφορούν προφανώς μόνο το μπάσκετ, αλλά και το ποδόσφαιρο, ακόμα και το βόλεϊ γυναικών - δηλαδή συνολικά τον ελληνικό αθλητισμό.

Όμως: οι (αντι)δράσεις μερίδας των οπαδών και αυτές των παραγόντων δεν μπορούν και δεν πρέπει ούτε να μπουν στην ίδια ζυγαριά, ούτε και να αποτελέσουν δικαιολογία για αισχρές συμπεριφορές από μεριάς των δεύτερων. Και αυτό είναι κάτι που φαίνεται να ξεχνούν σχεδόν όλοι όσοι σχολιάζουν τα γεγονότα γύρω από τους φετινούς τελικούς μπάσκετ τις τελευταίες ημέρες.

Η τήρηση ίσων αποστάσεων είναι σαφώς βολική. Τι πιο εύκολο εξάλλου από το να παίρνεις θέση, χωρίς να… παίρνεις θέση.

Όχι, μία μερίδα οπαδών που τραγουδάει ένα αποκρουστικό και απολύτως κατακριτέο σύνθημα δεν μπορεί να χρήζει ίδιας αξιολόγησης με παραβατικές συμπεριφορές παραγόντων.

Ένα επιφανές δημόσιο πρόσωπο οφείλει να τηρεί ένα διαφορετικό πλαίσιο κανόνων συμπεριφοράς από αυτό που έχει ένας μέσος οπαδός ή ένας τραμπούκος. Να αποτελεί παράδειγμα, πρότυπο με τη συμπεριφορά του και, ιδίως όταν μιλάμε για προσωπικότητες αθλητικών ομάδων, να παροτρύνει με λόγια και με έργα τον κόσμο της ομάδας του να συμπεριφέρεται κόσμια, να σέβεται τις «ρημάδες» τις «αρχές του ευ αγωνίζεσθαι», που λέει και η κοινή δήλωση. Ή τουλάχιστον να μην κάνει το παν για να γίνει πρωτοσέλιδο για τους εντελώς λάθος λόγους.

Η κυβέρνηση δεν μπορεί ή δεν θέλει – ή μήπως και τα δύο;

Αυτό που ήταν πάντως για μία ακόμα φορά αποκαρδιωτικό ήταν οι σπασμωδικές αντιδράσεις της κυβέρνησης, η οποία αμφιταλαντεύτηκε μεταξύ της επίδειξης πυγμής και της στρατηγικής υποχώρησης για την ολοκλήρωση των τελικών – και τελικά έκανε μία τρύπα στο νερό.

Με περίσσια τόλμη και αυστηρότητα α λα Μάργκαρετ Θάτσερ η κυβέρνηση δήλωσε, μετά τα γεγονότα του ΣΕΦ (έχοντας βέβαια εξαρχής την πρόθεση να συνομιλήσει με όλους τους εμπλεκόμενους επί ίσοις όροις) πως, εάν οι παράγοντες των δύο ομάδων δεν έρθουν μαζί στο γραφείο του αναπληρωτή υπουργού Αθλητισμού για να συνομιλήσουν, να δώσουν εγγυήσεις και να υπογράψουν μία «συμφωνία κυρίων», το πρωτάθλημα θα διακοπεί. Χωρίς να παραλείψει να μας βεβαιώσει φυσικά πως ουδείς είναι «primus inter pares».

Να όμως που οι παράγοντες των δύο ομάδων δεν ήρθαν μαζί στο υπουργείο, δεν συνομίλησαν, δεν υπέγραψαν καν αμφότεροι τη συμφωνία – και παρ' όλα αυτά το πρωτάθλημα θα συνεχιστεί κανονικά. Η κυβέρνηση απέτυχε έτσι να υλοποιήσει το μοναδικό στόχο που η ίδια εθελουσίως έθεσε: να μεσολαβήσει για να τα βρουν οι δύο ομάδες και να συνεχίσουμε κανονικά – υποτίθεται – τις ζωές μας.

Ακόμα και να τα κατάφερνε όμως, πάλι θα ήταν λάθος η διαχείρισή της. Υπάρχει κανείς που θεωρεί ότι το πρόβλημα λύθηκε; Δεν είναι προφανές πως ορισμένα φυσικά πρόσωπα είναι υπεράνω του νόμου και πως η κυβέρνηση δεν μπορεί ή δεν θέλει να τα «τσιγκλήσει»; Υπάρχει κάποιος που πραγματικά πιστεύει αυτό που δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι δηλαδή όλοι οι πολίτες είμαστε ίσοι απέναντι στον νόμο;

Παρ' ότι προφανώς αυτό θα ήταν το σωστό, προσωπικά δεν περιμένω να έχω ίση αντιμετώπιση από την κυβέρνηση και την πολιτεία με τον εκάστοτε πάμπλουτο επιχειρηματία. Δεν παύει όμως να μου φαίνεται αστείο το να προσπαθούν οι ιθύνοντες με τεχνάσματα και κινήσεις εντυπωσιασμού, παριστάνοντας πως έχουν «σιδηρά πυγμή», να πείσουν πως κι όμως, έτσι είναι.

Αντ' αυτού, ιδίως όσον αφορά την αντιμετώπιση φαινομένων βίας και ποινικών αδικημάτων σε κοινή θέα, θα ήταν πολύ προτιμότερο να τηρήσουν τα προσχήματα. Ή απλώς να σιωπήσουν.

Πηγή: Deutsche Welle

