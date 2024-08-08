«Δυστυχώς εδώ και 25-26 χρόνια δεν αλλάζαμε και δεν ανανεώναμε καθόλου λεωφορεία, το πιο καινούργιο που υπάρχει σε κυκλοφορία είναι του 2009», επεσήμανε το πρωί της Πέμπτης ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Βασίλης Οικονόμου, μιλώντας στον ΣΚΑΪ 100,3 και στον Σπύρο Μάλλη.

Απαντώντας στις καταγγελίες για «λεωφορεία-σαράβαλα» που κυκλοφορούν στην Αθήνα, ο κ. Οικονόμου παραδέχτηκε ότι κάποια λεωφορεία μπορεί να έχουν κακή εικόνα, καθώς στους δρόμους του λεκανοπεδίου βρίσκονται 1.200. «Ειδικά αυτή η γραμμή του 550 εξυπηρετεί από Κηφισιά μέχρι Φάληρο, οπότε πρόκειται για μια μεγάλη διαδρομή», όπως είπε, προαναγγέλλοντας ότι «σε έναν με ενάμιση χρόνο, έως το τέλος του 2025 δηλαδή, θα έχουμε εκσυγχρονίσει το 80% του στόλου, δηλαδή από τα 1.200 λεωφορεία τα 900 θα είναι καινούργια».

«Έχουμε στα σκαριά φιλόδοξο και πολυδάπανο πρόγραμμα ύψους 2 δισ. ευρώ για την ανανέωση του στόλου. Ειδικότερα, έως το 2027 δεν θα υπάρχει ούτε ένα παλιό λεωφορείο σε κυκλοφορία. Ήδη υπάρχουν 110 ηλεκτρικά λεωφορεία σε Θεσσαλονίκη, που είναι το 1/3 του στόλου, και 140 στην Αθήνα. Σταδιακά 211 νέας τεχνολογίας λεωφορεία θα αλλάξουν τα παλιά από τέλος Αυγούστου και θα είναι σε κυκλοφορία από τις αρχές του νέου χρόνου στα περιαστικά δρομολόγια κυρίως σε Ανατολική Αττική. Μάλιστα, επισκεφτήκαμε με τον κ. Σταϊκούρα το νέο Αμαξοστάσιο Κορωπίου και εξετάσαμε τα πρώτα 10. Επίσης,από Σεπτέμβριο θα βγουν σε κυκλοφορία άλλα 300 με φυσικό αέριο που θα αντικαταστήσουν τις "φυσαρμόνικες"».

«Από αρχές Σεπτεμβρίου 5 πιλοτικά δρομολόγια λεωφορείων όπου όλοι οι επιβάτες θα εισέρχονται από την μπροστινή είσοδο»

Παράλληλα, ο Βασίλης Οικονόμου ενημέρωσε πως μέχρι Απρίλιο-Μάιο θα παρουσιαστεί ο ολοκληρωμένος συγκοινωνιακός χάρτης της νέας εποχής, σε πρώτη φάση στην Αττική και έπειτα σε Θεσσαλονίκη, ωστόσο οι πρώτες ανακοινώσεις θα γίνουν τον Οκτώβριο, ενώ συμπλήρωσε:

«Από αρχές Σεπτεμβρίου 5 πιλοτικά δρομολόγια όπου όλοι οι επιβάτες θα εισέρχονται από την μπροστινή είσοδο για να χτυπούν την κάρτα και το εισιτήριό τους».

Πηγή: skai.gr

