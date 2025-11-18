Λογαριασμός
Οι προκλήσεις ασφαλείας σε ΕΕ και Ανατολική Μεσόγειο στην επίσκεψη του Δένδια στο Ινστιτούτο Χούβερ του Στάνφορντ

Με ανάρτηση στο Χ ο κ. Δένδιας υπογράμμισε ότι είχε την ευκαιρία να ανταλλάξει απόψεις «για διεθνή και περιφερειακά ζητήματα»

Νίκος Δένδιας πορτραίτο

Ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας επισκέφθηκε το Ινστιτούτο Hoover του πανεπιστημίου Stanford.

Με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο κ. Δένδιας υπογράμμισε ότι είχε την ευκαιρία να ανταλλάξει απόψεις «για διεθνή και περιφερειακά ζητήματα».

«Συζητήσαμε», τόνισε, «για τις προκλήσεις ασφαλείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ανατολική Μεσόγειο, καθώς και τον ρόλο της Ελλάδας και των ΗΠΑ ως πυλώνων σταθερότητας στην περιοχή».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Νίκος Δένδιας ανατολική Μεσόγειος ΝΑΤΟ
