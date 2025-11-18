Λογαριασμός
ΠΑΣΟΚ: Ο Αλέκος Φλαμπουράρης ήταν μία συνετή φωνή

Συλληπητήρια από το ΠΑΣΟΚ για την απώλεια του πρώην υπουργού

ΠΑΣΟΚ

Συλλυπητήρια δήλωση για την απώλεια του Αλέκου Φλαμπουράρη, εξέδωσε το ΠΑΣΟΚ.

Πιο αναλυτικά:

«Ο Αλέκος Φλαμπουράρης ανέπτυξε από πολύ νέος έντονη αντιδικτατορική δράση.

Πρώην Υπουργός, ιστορικό στέλεχος της μεταπολιτευτικής παραδοσιακής αριστεράς και μετέπειτα του ΣΥΡΙΖΑ. Μια συνετή φωνή.

Συλλυπητήρια στους οικείους του και τους πολιτικούς συνοδοιπόρους του».
 

