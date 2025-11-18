Χαρίτσης για Φλαμπουράρη: «Αλέκο μου, σε αποχαιρετώ με απέραντη θλίψη»

Tα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του Αλέκου Φλαμπουράρη εξέφρασε ο Αλέξης Χαρίτσης.

Με ανάρτησή του στο Facebook, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, μίλησε για την γνωριμία τους και τα χρόνια που πορεύτηκαν μαζί, ενώ εξήρε την συμβολή του “στο δύσκολο έργο της κυβέρνησης της Αριστεράς“.

Η ανάρτηση του Αλέξη Χαρίτση για τον Αλέκο Φλαμπουράρη:

«Τον Αλέκο τον γνώρισα πιτσιρικάς, ως σύντροφο, φίλο και συνάδελφο του πατέρα.

Βρεθήκαμε ξανά μετά από χρόνια στον ΣΥΡΙΖΑ.

Ήταν πάντα η ψύχραιμη και έμπειρη φωνή στις κρίσιμες στιγμές και στο δύσκολο έργο της κυβέρνησης της Αριστεράς.

Δραστήριος μέχρι τέλους, πάντα στην πρώτη γραμμή της μάχης.

Αλέκο μου, σε αποχαιρετώ σήμερα με απέραντη θλίψη. Αποχαιρετώ τον αγωνιστή της ανανεωτικής και ριζοσπαστικής Αριστεράς.

Αποχαιρετώ τον πολύτιμο σύντροφο.

Θα μας λείψεις «παππού»!

Εύη, Μιχάλη, συλλυπητήρια και κουράγιο!».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.