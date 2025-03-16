Ο Τασούλας εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στον πρόεδρο της Βόρειας Μακεδονίας για την τραγωδία στο νυχτερινό κέντρο

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας εξέφρασε με συλλυπητήριο μήνυμά του προς την Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας Gordana Siljanovska-Davkova, τα βαθύτατα συλλυπητήρια του ελληνικού λαού και του ιδίου προσωπικά για τα θύματα της ανείπωτης τραγωδίας στην πόλη Kočani.

Ο κ. Τασούλας ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες και διαβεβαίωσε την ομόλογο του ότι η Ελλάδα θα προσφέρει κάθε αναγκαία βοήθεια.

Σημειώνεται ότι ο κ. Τασούλας θα μεταβεί στο Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας στις 18 Μαρτίου, για να παραστεί και να απευθύνει χαιρετισμό στην Τελετή Έναρξης της 144ης Συνόδου της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής.

