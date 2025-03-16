Λογαριασμός
Η Σ. Ζαχαράκη συνεχάρη τον νέο Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας Ιωάννη

Από την πλευρά του, ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας ευχαρίστησε θερμά την υπουργό και ανέφερε ότι προσβλέπει στη συνεργασία επ' ωφελεία της Εκκλησίας

Ζαχαράκη

Τηλεφωνική συνομιλία είχε νωρίτερα σήμερα η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη με το Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας, Ιωάννη.

Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, η κυρία Ζαχαράκη, συνεχάρη τον Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας για την εκλογή του και του ευχήθηκε να έχει μια δημιουργική και καρποφόρο διακονία. Από την πλευρά του, ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας ευχαρίστησε θερμά την υπουργό και ανέφερε ότι προσβλέπει στη συνεργασία επ' ωφελεία της Εκκλησίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

