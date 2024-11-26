«Συνειδητοποιώ ότι η Ευρώπη γίνεται λιγότερο ανταγωνιστική και είναι έτοιμη να χάσει ένα βασικό στοιχείο της καινοτομίας στην Τεχνητή Νοημοσύνη, ειδικά στα ανοιχτά μοντέλα», είπε ο κ. Μπελέρης και εξηγώντας, προσέθεσε: «Τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης ανοικτού κώδικα έχουν τη δυνατότητα να αυξήσουν την παραγωγικότητα, να ωθήσουν την επιστημονική έρευνα και να προσθέσουν εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ στην ευρωπαϊκή οικονομία. Εξασφαλίζουν πρόσβαση και ελευθερία σε πολλούς τομείς, όπως την ιατρική, την εκπαίδευση, τη δημόσια διοίκηση και τις νέες επιχειρήσεις δίνοντας πρόσβαση σε εργαλεία που δεν θα μπορούσαν να κατασκευάσουν ή να αγοράσουν».

«Χωρίς αυτές τις προόδους», συνέχισε ο κ. Μπελέρης, «η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης θα συμβεί αλλού, στερώντας στους Ευρωπαίους την τεχνολογική πρόοδο που απολαμβάνουν οι ΗΠΑ, η Κίνα και η Ινδία».

Για να αποφευχθεί αυτό, είπε, χρειαζόμαστε γρήγορες και σαφείς αποφάσεις, που επιτρέπουν τη χρήση ευρωπαϊκών δεδομένων προς όφελός των Ευρωπαίων πολιτών. «Η Ένωσή μας πρέπει να είναι πρωτοπόρα στις ιδέες, αλλά και στην πράξη», κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

