ΠΑΣΟΚ: Τι συζητήθηκε στο πολιτικό κέντρο

Τα εργασιακά ήταν στο επίκεντρο της συζήτησης στο Πολιτικό Κέντρο του ΠΑΣΟΚ όπου τα στελέχη αντάλλαξαν τις απόψεις τους.

Κάποια άρθρα του νομοσχεδίου που φέρνει η Κυβέρνηση αναμένεται να ψηφιστούν θετικά από το κόμμα, ενώ για τη στάση του ΠΑΣΟΚ επί της αρχής η απόφαση θα ληφθεί μετά την αυριανή συνάντηση του Νίκου Ανδρουλάκη με τους κοινωνικούς εταίρους.

Στο τραπέζι της συζήτησης τέθηκε η κατάθεση εκ νέου τροπολογίας από το ΠΑΣΟΚ για τον υπολογισμό του κατώτατου μισθού μετά από συνεννόηση με τους κοινωνικούς εταίρους.

Στο περιθώριο της συζήτησης του Πολιτικού Κέντρου σύμφωνα με πληροφορίες ο Χάρης Δούκας παρουσίασέ την κατάσταση με τα δημοτικά τέλη όταν ρωτήθηκε από την Άννα Διαμαντοπούλου.

Στις 11:00 ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγή, Νίκος Ανδρουλάκης, θα έχει συνάντηση εργασίας με τους κοινωνικούς εταίρους (Athens Capital Hotel, Ελ. Βενιζέλου και Κριεζώτου 2 Σύνταγμα, Αίθουσα: 3η Σεπτέμβρη)

Στη συνάντηση θα παραστούν οι:

Σπύρος Θεοδωρόπουλος, Πρόεδρος ΣΕΒ

Γιάννης Παναγόπουλος, Πρόεδρος ΓΣΕΕ -Γιώργος Καββαθάς, Πρόεδρος ΓΣΕΒΕΕ, Δημήτριος Βαργιάμης, Γεν. Γραμματέας ΓΣΕΒΕΕ,

Νικόλαος Δήμας, Νομικός Σύμβουλος ΓΣΕΒΕΕ,

Σταμάτης Βαρδαρός, Διοικητικός Διευθυντής ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ,

Γιώργος Θανόπουλος, Συντονιστής Μονάδας Έρευνας, Τεκμηρίωσης και Ανάλυσης ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Γιώργος Καρανίκας, Πρόεδρος ΕΣΕΕ και Αντώνης Μέγγουλης, Διευθυντής & Νομικός Σύμβουλος ΕΣΕΕ

Γιάννης Παράσχης, Πρόεδρος ΣΕΤΕ και Ηλίας Κικίλιας, Γενικός Διευθυντής ΙΝΣΕΤΕ

Λουκία Σαράντη, Πρόεδρος Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδας Εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής

θα παρίστανται επίσης ο υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Εργασίας Παύλος Χρηστίδης, η υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού Άννα Διαμαντοπούλου, ο Γραμματέας του Τομέα Εργασίας Μιχάλης Καλαντζόπουλος και ο Εκπρόσωπος Τύπου Κώστας Τσουκαλάς.

