ΠΑΣΟΚ: Τι συζητήθηκε στο πολιτικό κέντρο

Τα εργασιακά ήταν στο επίκεντρο της συζήτησης στο Πολιτικό Κέντρο του ΠΑΣΟΚ όπου τα στελέχη αντάλλαξαν τις απόψεις τους.
Κάποια άρθρα του νομοσχεδίου που φέρνει η Κυβέρνηση αναμένεται να ψηφιστούν θετικά από το κόμμα, ενώ για τη στάση του ΠΑΣΟΚ επί της αρχής η απόφαση θα ληφθεί μετά την αυριανή συνάντηση του Νίκου Ανδρουλάκη με τους κοινωνικούς εταίρους.
Στο τραπέζι της συζήτησης τέθηκε η κατάθεση εκ νέου τροπολογίας από το ΠΑΣΟΚ για τον υπολογισμό του κατώτατου μισθού μετά από συνεννόηση με τους κοινωνικούς εταίρους.
Στο περιθώριο της συζήτησης του Πολιτικού Κέντρου σύμφωνα με πληροφορίες ο Χάρης Δούκας παρουσίασέ την κατάσταση με τα δημοτικά τέλη όταν ρωτήθηκε από την Άννα Διαμαντοπούλου.
Στις 11:00 ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγή, Νίκος Ανδρουλάκης, θα έχει συνάντηση εργασίας με τους κοινωνικούς εταίρους (Athens Capital Hotel, Ελ. Βενιζέλου και Κριεζώτου 2 Σύνταγμα, Αίθουσα: 3η Σεπτέμβρη)
Στη συνάντηση θα παραστούν οι:
- Σπύρος Θεοδωρόπουλος, Πρόεδρος ΣΕΒ
- Γιάννης Παναγόπουλος, Πρόεδρος ΓΣΕΕ -Γιώργος Καββαθάς, Πρόεδρος ΓΣΕΒΕΕ, Δημήτριος Βαργιάμης, Γεν. Γραμματέας ΓΣΕΒΕΕ,
- Νικόλαος Δήμας, Νομικός Σύμβουλος ΓΣΕΒΕΕ,
- Σταμάτης Βαρδαρός, Διοικητικός Διευθυντής ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ,
- Γιώργος Θανόπουλος, Συντονιστής Μονάδας Έρευνας, Τεκμηρίωσης και Ανάλυσης ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
- Γιώργος Καρανίκας, Πρόεδρος ΕΣΕΕ και Αντώνης Μέγγουλης, Διευθυντής & Νομικός Σύμβουλος ΕΣΕΕ
- Γιάννης Παράσχης, Πρόεδρος ΣΕΤΕ και Ηλίας Κικίλιας, Γενικός Διευθυντής ΙΝΣΕΤΕ
- Λουκία Σαράντη, Πρόεδρος Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδας Εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής
- θα παρίστανται επίσης ο υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Εργασίας Παύλος Χρηστίδης, η υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού Άννα Διαμαντοπούλου, ο Γραμματέας του Τομέα Εργασίας Μιχάλης Καλαντζόπουλος και ο Εκπρόσωπος Τύπου Κώστας Τσουκαλάς.
- Μπελέρης στην Ολομέλεια του ΕΚ: Η Τεχνητή Νοημοσύνη εξασφαλίζει πρόσβαση και ελευθερία σε πολλούς τομείς
- Στην Κύπρο αύριο ο Μητσοτάκης - Διακυβερνητική Ελλάδας, Κύπρου και τριμερής με Ιορδανία
- Απάντηση Γεωργιάδη στον Πολάκη για το Κέντρο Υγείας Σφακίων: Tα μαθηματικά δεν είναι και το δυνατό του σημείο
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.