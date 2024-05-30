O Στέφανος Κασσελάκης Στη Ρόδο

Στο νησί της Ρόδου έφθασε πριν από λίγη ώρα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, κ. Στέφανος Κασσελάκης.

Η επίσκεψη πραγματοποιείται στο πλαίσιο της προεκλογικής εκστρατείας του κόμματος ενόψει Ευρωεκλογών.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ βρίσκεται αυτή την ώρα στο νοσοκομείο της Ρόδου θα προκειμένου να συνομιλήσει με γιατρούς, νοσηλευτές και εργαζομένους.

Στη συνέχεια, θα περιοδεύσει στην Παλιά Πόλη, καθώς και στο εμπορικό κέντρο της Ρόδου, με κατάληξη τον Πεζόδρομο της Εθνάρχου Μακαρίου στο κέντρο της πόλης στις 20.30, όπου θα συνομιλήσει με φίλους και μέλη του Κόμματος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

