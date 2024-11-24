Γκλέτσος: Είμαστε ζωντανοί... Δεν είχα ατζέντα για αρχηγός, το έκανα για τη συμμετοχή

Την πρώτη του δήλωση μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας πραγματοποίησε ο εκ των υποψηφίων για την αρχηγία, Απόστολος Γκλέτσος.
Πιο συγκεκριμένα είπε:
«Είμαστε όρθιοι. Αυτό είναι το σίγουρο. Είμαστε και ζωντανοί, από εδώ και πέρα η μπάλα είναι στο κόμμα είναι στο τερέν. Ενωμένοι σοβαροί και την επόμενη μέρα να δείξουμε ότι καταλάβαμε τα λάθη μας και θα προχωρήσουμε μπροστά».
- Για την υποψηφιότητά του είπε:
«Δεν είχα καμία προσωπική ατζέντα για να γίνω αρχηγός. Το έκανα για να επενδύσω στη συμμετοχή».
