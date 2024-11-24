Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Γκλέτσος: Είμαστε ζωντανοί... Δεν είχα ατζέντα για αρχηγός, το έκανα για τη συμμετοχή

«Είμαστε όρθιοι. Αυτό είναι το σίγουρο [...] Δεν είχα καμία προσωπική ατζέντα για να γίνω αρχηγός. Το έκανα για να επενδύσω στη συμμετοχή»

Γκλέτσος

Την πρώτη του δήλωση μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας πραγματοποίησε ο εκ των υποψηφίων για την αρχηγία, Απόστολος Γκλέτσος.

Πιο συγκεκριμένα είπε: 

«Είμαστε όρθιοι. Αυτό είναι το σίγουρο. Είμαστε και ζωντανοί, από εδώ και πέρα η μπάλα είναι στο κόμμα είναι στο τερέν. Ενωμένοι σοβαροί και την επόμενη μέρα να δείξουμε ότι καταλάβαμε τα λάθη μας και θα προχωρήσουμε μπροστά». 

- Για την υποψηφιότητά του είπε: 

«Δεν είχα καμία προσωπική ατζέντα για να γίνω αρχηγός. Το έκανα για να επενδύσω στη συμμετοχή».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΣΥΡΙΖΑ Απόστολος Γκλέτσος Εκλογές στον ΣΥΡΙΖΑ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
16 0 Bookmark