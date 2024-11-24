Λογαριασμός
Θεοχαρόπουλος: Είναι μια καλή ημέρα για τον ΣΥΡΙΖΑ, προχωράμε μπροστά

Αφήνουμε πίσω τις δυσκολίες. Επανεκκίνηση από αύριο, περιμένουμε βέβαια τα αποτελέσματα σήμερα το βράδυ έτσι ώστε την επόμενη μέρα ενωμένοι να συνεχίσουμε μπροστά

«Είναι μια καλή μέρα για τον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ σήμερα» ανέφερε ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος.

Αναλυτικότερα η δήλωσή του:

«Είναι μια καλή μέρα για τον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ σήμερα. Προχωράμε μπροστά. Αφήνουμε πίσω τις δυσκολίες. Επανεκκίνηση από αύριο, περιμένουμε βέβαια τα αποτελέσματα σήμερα το βράδυ έτσι ώστε την επόμενη μέρα ενωμένοι να συνεχίσουμε μπροστά», δήλωσε ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος από τα κεντρικά γραφεία του κόμματος.

TAGS: ΣΥΡΙΖΑ Εκλογές στον ΣΥΡΙΖΑ
