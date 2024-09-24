Ο ΣΚΑΪ πρωτοπορεί και στο debate του ΠΑΣΟΚ

Με ταυτόχρονο δημοσιογραφικό σχολιασμό στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ και απευθείας μετάδοση στον skai.gr, o ΣΚΑΪ θα αναμεταδώσει το σημερινό Debate για τον νέο αρχηγό του ΠΑΣΟΚ που διοργανώνει η Δημόσια Τηλεόραση.

Συγκεκριμένα από τις 21:00 και έως τις 24:00, ο ΣΚΑΪ 100.3 θα μεταδώσει ζωντανά την τηλεαναμέτρηση, σχολιάζοντας δημοσιογραφικά τις εμφανίσεις των έξι υποψηφίων στη διάρκεια των διαλειμμάτων, ενώ ο skai.gr θα πρωτοπορήσει, όχι μόνον αναμεταδίδοντας το Debate, αλλά έχοντας ήδη ετοιμάσει και ένα poll το οποίο αμέσως μετά την τηλεαναμέτρηση θα υποδέχεται τις απόψεις των πολιτών για το ποιος ή ποια εκ των υποψηφίων κέρδισε τις εντυπώσεις.

Ο Όμιλος ΣΚΑΪ, πάντα μπροστά στην άμεση και αμερόληπτη ενημέρωση, συνδέεται σήμερα απευθείας με την Δημόσια Τηλεόραση και σχολιάζει live τις κρίσιμες εξελίξεις στο τρίτο κόμμα της Βουλής που φιλοδοξεί να γίνει αξιωματική αντιπολίτευση.

Ζωντανά στο studio του ΣΚΑΪ 100.3: ο Νίκος Ανδρίτσος και ο Δημήτρης Γιαγτζόγλου.

Σχολιάζουν: Παύλος Τσίμας, Βασίλης Χιώτης, Παναγιώτης Λάμψιας, Σπύρος Μάλλης, Γιώργος Σεφερτζής.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.