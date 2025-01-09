Άκης Σκέρτσος: Διαρκής και σε πολλά επίπεδα μάχη για στήριξη εισοδημάτων

«Ο Κώστας Σημίτης άφησε ισχυρό αποτύπωμα. Είναι εμβληματική προσωπικότητα της μεταπολίτευσης. Έδεσε ακόμα πιο στέρεα την Ελλάδα στο ευρωπαϊκό άρμα», τόνισε μεταξύ άλλων στην ΕΡΤ για την απώλεια του πρώην πρωθυπουργού ο υπουργός Επικρατείας 'Ακης Σκέρτσος.

Είπε επίσης ότι υπήρχαν και λάθη και πως αυτό που πρέπει να πρυτανεύσει είναι ο σεβασμός στο νεκρό και να δούμε με μεγαλύτερη νηφαλιότητα αυτά που έκανε και αυτά που δεν έκανε.

«Υπάρχει εκκρεμότητα ως προς τον εκσυγχρονισμό της χώρας. Σε αυτό το δρόμο κινείται η κυβέρνηση Μητσοτάκη, της σύγκλισης με την Ευρώπη», πρόσθεσε.

Για την προεδρική εκλογή ο υπουργός Επικρατείας είπε ότι πλησιάζει ο καιρός ο πρωθυπουργός να ανοίξει τα χαρτιά του. «Δεν χωράει καμία εργαλειοποίηση. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας πρέπει να ενώνει τους πολίτες», υπογράμμισε.

Σε ερώτηση για τα ιδιωτικά συμβόλαια υγείας, ο κ. Σκέρτσος είπε ότι η μάχη για τη στήριξη των εισοδημάτων είναι διαρκής και σε πολλά μέτωπα. Αναφέρθηκε στην εικόνα στον πληθωρισμό των τροφίμων και ειδικά για τα ασφάλιστρα υγείας ανέφερε ότι μιλάμε για υποκατηγορία ασφαλισμένων που έχουν μακροχρόνια πολυετή συμβόλαια και υπολογίζεται ότι είναι γύρω στους 250.000. Ο κ. Σκέρτσος είπε ότι θα γίνουν ανακοινώσεις από τον κ. Θεοδωρικάκο και σε κάθε περίπτωση η κυβέρνηση έχει ως προτεραιότητα να βελτιωθεί ο ανταγωνισμός. «Οι παρεμβάσεις που θα γίνουν θα έχουν άμεσο αποτέλεσμα και για το 2025 όπως και άλλες παρεμβάσεις που κάναμε όπως αυτές στον τραπεζικό κλάδο. Θα είναι συγκεκριμένες, θα έχουν στόχο να βελτιώσουν τον ανταγωνισμό χωρίς να θέτουν σε κίνδυνο την κεφαλαιακή επάρκεια των ασφαλιστικών εταιρειών. Όποιος μιλάει για πλαφόν θέτει την ελληνική αγορά εκτός ευρωπαϊκού πλαισίου», σημείωσε.

«Το ΠΑΣΟΚ μπορεί να θέτει κάποια ερωτήματα ή να αναδεικνύει ζητήματα όμως οι λύσεις που προτείνει είναι ανεφάρμοστες και ακολουθεί δυστυχώς την παράδοση του ΣΥΡΙΖΑ», πρόσθεσε μετά από σχετική ερώτηση.

Για το στεγαστικό είπε ότι τα κλειστά ακίνητα είναι κοντά στις 700.000 και υπάρχει σε εξέλιξη μεγάλο σχέδιο για να ανοίξουν. Σημείωσε ότι πρέπει να εφαρμοστούν πολιτικές που δίνουν τη δυνατότητα να ανακαινίσουν τα ακίνητά τους ώστε να διατεθούν σε μακροχρόνιες μισθώσεις ενώ μίλησε και για τις δυνατότητες που δίνονται σε όσους μετατρέπουν τα ακίνητα που μισθώνουν από βραχυχρόνιας μίσθωσης σε μακροχρόνια. «Είναι ένα πακέτο μέτρων που αγγίζει μισό εκατομμύριο πολίτες», ανέφερε και εκτίμησε ότι τουλάχιστον 100.000 από τα 700.000 ακίνητα θα ανοίξουν μέσα στα επόμενα δύο χρόνια. Αναφέρθηκε επίσης και στο θεσμό της κοινωνικής αντιπαροχής με στόχο σε πρώτη φάση να βγουν σε αξιοποίηση 300 ακίνητα του δημοσίου σε όλη τη χώρα.

Για την αυριανή συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου και το σχέδιο δράσης για το 2025 ο κ. Σκέρτσος δήλωσε ότι περιλαμβάνει 460 εμβληματικούς πολιτικούς στόχους.

«Η Ελλάδα έχει καταθέσει πέντε αιτήματα, έχει εκταμιεύσει πόρους για τα 4 από αυτά και βρίσκεται μεταξύ των πέντε πρώτων χωρών στην Ευρώπη στην εκταμίευση και απορρόφηση των πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης», ανέφερε σε άλλο σημείο της συνέντευξης. «Αυτά που λέει το Ελεγκτικό Συνέδριο για την Ελλάδα ισχύουν, ισχύουν σε μεγαλύτερο βαθμό για άλλες χώρες», πρόσθεσε.

Για το μέτρο της απαγόρευσης του αλκοόλ για ανηλίκους όταν δεν τηρείται επαρκώς ο αντικαπνιστικός νόμος, ο κ. Σκέρτσος ανέφερε ότι είναι διαρκής μάχη και ειδικά για τον αντικαπνιστικό νόμο είπε ότι μέχρι τις 12.00 το βράδυ εφαρμόζεται. «Ως προς το αλκοόλ χρειάζεται αλλαγή στον τρόπο που ρυθμίζουμε και εποπτεύουμε την απαγόρευση. Θα μεταφέρουμε την αρμοδιότητα στην Ελληνική Αστυνομία και θα υπάρξουν πιο αυστηρές ποινές των καταστημάτων οι οποίες θα φτάνουν ακόμα και στο κλείσιμο. Θα δώσουμε δυνατότητα ελέγχου και στον καταστηματάρχη», σημείωσε.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης ο υπουργός Επικρατείας αναφερόμενος στην υγεία αναφέρθηκε στις αποφάσεις ενίσχυσης των υγειονομικού προσωπικού με σημαντική αύξηση πόρων σε σχέση με το 2019. «Δίνουμε μεγάλη βαρύτητα του ΕΣΥ. Είναι και η στήριξη των πολιτών για να μειώσουμε τη δαπάνη για ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας. Είναι στήριξη στους πιο ευάλωτους και με βάση τον ΟΟΣΑ έχει αρχίσει να μειώνεται η ιδιωτική δαπάνη στην Ελλάδα», πρόσθεσε.

Για τους αγρότες είπε ότι ικανοποιήθηκε η καλύτερη φορολόγηση και η καλύτερη τιμολόγηση για το αγροτικό ρεύμα. «Είμαστε σε καλύτερη φάση από αυτή που ήμασταν πριν ένα χρόνο. Και εδώ πρέπει να κάνουμε περισσότερα. Πετύχαμε να έχουμε εμπορικό πλεόνασμα. Η Ελλάδα πρέπει να είναι διεθνής εξαγωγική οικονομία», σημείωσε.

Για το ενδεχόμενο ανασχηματισμού μετά την προεδρική εκλογή απάντησε πως «αυτά είναι ερωτήσεις που θα θέσετε προς τον πρωθυπουργό, δεν μπορώ να απαντήσω σε κάτι τέτοιο».

Πηγή: skai.gr

