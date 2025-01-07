Αντίστροφη μέτρηση για Πρόεδρο Δημοκρατίας: Πιο κοντά προς τις 20 Ιανουαρίου ο Μητσοτάκης θα ανακοινώσει ποιον προτείνει

Της Δώρας Αντωνίου

Πιο κοντά προς τις 20 Ιανουαρίου τοποθετείται, πλέον, η ανακοίνωση από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη της απόφασής του για την Προεδρία της Δημοκρατίας.

Όπως αναφέρουν πηγές του Μεγάρου Μαξίμου, ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης είχε προγραμματισμένη συνάντηση για μεθαύριο, Πέμπτη, 9 Ιανουαρίου, με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κ. Κατερίνα Σακελλαροπούλου, στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων συναντήσεών τους. Οι ίδιες πηγές προσθέτουν ότι λόγω της κηδείας του Κώστα Σημίτη η συνάντηση αναβλήθηκε για την επόμενη εβδομάδα, με πιθανότερη ημέρα και πάλι Πέμπτη, στις 16 Ιανουαρίου.

Όπως σημειώνεται σχετικά, θα ήταν άκομψο ο πρωθυπουργός να ανακοινώσει τις αποφάσεις του πριν από τη συνάντηση με την κ. Σακελλαροπούλου. Στις 17 Ιανουαρίου ο πρωθυπουργός έχει προγραμματισμένη επίσκεψη στο Βερολίνο, όπου θα συναντηθούν οι ηγέτες των κομμάτων του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ), οπότε οι εκτιμήσεις συγκλίνουν ότι η ανακοίνωση των αποφάσεών του θα γίνει μετά.

Πηγή: skai.gr

