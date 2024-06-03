Άμεση ήταν η αντίδραση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανου Κασσελάκη, αναφορικά με όσα είπε νωρίτερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στον Alpha.
«Ενημερώνω τον Πρωθυπουργό των ψεμάτων ότι η προθεσμία για την υποβολή του πόθεν έσχες μου είναι η 1η Ιουλίου.Είναι προσωπική μου επιλογή να παρουσιάσω στους πολίτες τα πλήρη περιουσιακά μου στοιχεία πριν από τις Ευρωεκλογές», αναφέρει ο κ. Κασσελάκης σε ανάρτηση στα social media, ενώ προανήγγειλε και «εκπλήξεις» στην αποψινή του ομιλία στη Θεσσαλονίκη.
Ενημερώνω τον Πρωθυπουργό των ψεμάτων ότι η προθεσμία για την υποβολή του πόθεν έσχες μου είναι η 1η Ιουλίου.— Stefanos Kasselakis - Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) June 3, 2024
Είναι προσωπική μου επιλογή να παρουσιάσω στους πολίτες τα πλήρη περιουσιακά μου στοιχεία πριν από τις Ευρωεκλογές.
Ας περιμένει λίγες ώρες, ως την ομιλία της… pic.twitter.com/IJe4kii5An
