Κασσελάκης για πόθεν έσχες: Ενημερώνω τον Πρωθυπουργό των ψεμάτων ότι η προθεσμία για υποβολή είναι η 1η Ιουλίου

Προανήγγειλε «εκπλήξεις» για τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην αποψινή ομιλία του στη Θεσσαλονίκη

Κασσελάκης

Άμεση ήταν η αντίδραση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανου Κασσελάκη, αναφορικά με όσα είπε νωρίτερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στον Alpha.

«Ενημερώνω τον Πρωθυπουργό των ψεμάτων ότι η προθεσμία για την υποβολή του πόθεν έσχες μου είναι η 1η Ιουλίου.Είναι προσωπική μου επιλογή να παρουσιάσω στους πολίτες τα πλήρη περιουσιακά μου στοιχεία πριν από τις Ευρωεκλογές», αναφέρει ο κ. Κασσελάκης σε ανάρτηση στα social media, ενώ προανήγγειλε και «εκπλήξεις» στην αποψινή του ομιλία στη Θεσσαλονίκη.

