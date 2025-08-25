Ο Μητσοτάκης στο 3ο Γυμνάσιο Ζωγράφου που ανακαινίζεται

Ένα βίντεο από την επίσκεψη του στο 3ο Γυμνάσιο Ζωγράφου, ένα από τα 431 δημόσια σχολεία της χώρας που ανακαινίζονται στο πλαίσιο του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου», ώστε να είναι έτοιμα να υποδεχθούν μαθητές και μαθήτριες στην έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, ανήρτησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Οπως σχολίασε σχετικά, χτίστηκε πριν από 70 χρόνια, σε αυτό φοιτούν πάνω από 70 μαθητές και μέχρι σήμερα δεν έχει ανακαινιστεί ποτέ.

Ο Πρωθυπουργός ενημερώθηκε από την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη και τον Διευθυντή του σχολείου Αριστείδη Φαλαγκάρα για τις εργασίες που υλοποιούνται στις αίθουσες διδασκαλίας, στους κοινόχρηστους χώρους και στο προαύλιο του παλαιότερου σχολείου στον Δήμο Ζωγράφου, στο οποίο επιπρόσθετα τοποθετείται αναβατήρας και γίνονται τα απαραίτητα έργα ώστε το σύνολο των εγκαταστάσεων να είναι προσβάσιμες σε μαθητές με αναπηρία.

Όπως επισημάνθηκε, πρόκειται για την πρώτη ανακαίνιση του σχολικού συγκροτήματος από την κατασκευή των πρώτων κτηρίων του, το 1954.Ολοκληρώνοντας την επίσκεψή του στο σχολείο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε ότι το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» θα συνεχιστεί και θα επεκταθεί και σε άλλα σχολεία. Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025.

@kyriakosmitsotakis_ Το 3ο Γυμνάσιο Ζωγράφου είναι ένα από τα 431 σχολεία που ανακαινίζονται σε όλη τη χώρα και θα είναι έτοιμο με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. ♬ original sound - Kyriakos Mitsotakis

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.