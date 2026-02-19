Ο γρίφος της εκλογικής περιφέρειας αποδήμων

Της Δώρας Αντωνίου

Στη Βουλή μεταφέρεται από σήμερα η νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης για αλλαγές στην εκλογική διαδικασία για του απόδημους. Το νομοσχέδιο με τίτλο «Ορισμός εκλογικής περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού – Διευκόλυνση άσκησης εκλογικού δικαιώματος εκλογέων εκτός Επικράτειας μέσω επιστολικής ψήφου για τις βουλευτικές εκλογές» έρχεται προς συζήτηση σήμερα στην πρώτη κοινή συνεδρίαση της Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης και της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς, όπου θα καταγραφούν οι διαθέσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης απέναντι στην κίνηση της κυβέρνησης.

Οι βασικές αλλαγές που φέρνει το νομοσχέδιο είναι:

- Η επέκταση της άσκησης του εκλογικού δικαιώματος των Ελλήνων εκλογέων του εξωτερικού με επιστολική ψήφο στις βουλευτικές εκλογές. Υπενθυμίζεται ότι είχε δοθεί η σχετική δυνατότητα στις τελευταίες ευρωεκλογές.

- Η δημιουργία μιας ενιαίας εκλογικής περιφέρειας αποδήμων, που θα εκλέγει τρεις βουλευτές με αντίστοιχη μείωση του αριθμού βουλευτών Επικρατείας (από 15 σε 12).

Για να εφαρμοστούν οι αλλαγές που εισάγει το νομοσχέδιο από τις αμέσως επόμενες εκλογές, θα πρέπει να ψηφιστούν από τουλάχιστον 200 βουλευτές (πλειοψηφία 2/3). Σε διαφορετική περίπτωση, θα ισχύσουν από τις μεθεπόμενες εκλογές.

Από την πλευρά της κυβέρνησης υποστηρίζουν την αλλαγή που νομοθετούν, υποστηρίζοντας ότι θα λειτουργήσει στην κατεύθυνση πιο ενεργής συμμετοχής των αποδήμων στην εκλογική διαδικασία. Υπάρχουν, ωστόσο, ενστάσεις από την πλευρά των κομμάτων της αντιπολίτευσης, οι οποίες ήδη έχουν αποτυπωθεί στο πλαίσιο της άτυπης διακομματικής επιτροπής.

Σε σχέση με την επιστολική ψήφο, όπου διακρίνεται δυνατότητα για καταρχήν μεγαλύτερη συναίνεση, έχουν κατατεθεί συγκεκριμένες παρατηρήσεις στην κατεύθυνση ενίσχυσης των εγγυήσεων για το αδιάβλητο της διαδικασίας.

Μεγαλύτερες είναι οι ενστάσεις για την καθιέρωση της εκλογικής περιφέρειας αποδήμων, η οποία ουσιαστικά θα εκτείνεται σε όλο τον πλανήτη. Από τα μικρότερα κόμματα έχει εκφραστεί η άποψη ότι η καθιέρωση μιας τόσο εκτεταμένης εκλογικής περιφέρειας διευκολύνει την εκλογική εκστρατεία των μεγαλύτερων κομμάτων, που έχουν περισσότερους πόρους και καλύτερα οργανωμένο κομματικό μηχανισμό, δημιουργώντας συνθήκες ανισορροπίας στην προεκλογική διαδικασία και στη διεκδίκηση ψήφων των αποδήμων. Αντίστοιχα, έχουν εκφραστεί επιφυλάξεις και για της ανισορροπία που διαμορφώνεται μεταξύ των υποψηφίων, που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρουν για συμμετοχή στη διαδικασία. Θεωρείται ότι στην προσέγγιση ενός τόσο ευρέως και διαφορετικού εκλογικού σώματος θα έχουν αυτομάτως προβάδισμα οι υποψήφιοι με μεγαλύτερη οικονομική επιφάνεια ή εκείνοι που έχουν αναγνωρισιμότητα.

Πέραν αυτών, έχει τεθεί το ερώτημα πόσο λειτουργική μπορεί να είναι στην ουσία η επιλογή μιας περιφέρειας αποδήμων, η οποία δείχνει να αντιμετωπίζει όλους τους απόδημους σαν μια κοινότητα με λίγο - πολύ ενιαία χαρακτηριστικά, ενιαία ζητήματα, προβλήματα και ανησυχίες.

Από τις πρώτες συζητήσεις που έχουν γίνει, έχει διαφανεί ότι οι επιφυλάξεις που εκφράζονται είναι σοβαρές. Εκτιμάται ότι είναι περισσότερο πιθανό να καταφέρει να συγκεντρώσει την αυξημένη στήριξη των 2/3 της Βουλής η ρύθμιση που αφορά στην επιστολική ψήφο, καθώς έχει διαφανεί διάθεση από την πλευρά της πλειοψηφίας να περάσουν στην τελική διάταξη ορισμένες από τις αλλαγές που έχουν ζητήσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Φαίνεται, όμως, ότι θα είναι πολύ πιο δύσκολο να εξασφαλιστεί ανάλογη στήριξη στη δημιουργία μιας ενιαίας εκλογικής περιφέρειας αποδήμων, καθώς εκεί οι ενστάσεις είναι πιο ισχυρές. Στη συζήτηση που θα αρχίσει σήμερα στις αρμόδιες επιτροπές αναμένεται να καταγραφούν οι διαφορετικές προσεγγίσεις, αλλά και να κατατεθούν διαφορετικές προτάσεις.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.