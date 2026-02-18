Στην Ινδία ο Μητσοτάκης: Στόχος μου να ενισχύσω τη στρατηγική εταιρική σχέση Ελλάδας - Ινδίας

Με τον πρωθυπουργό της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι συναντάται στο Νέο Δελχί σε λιγότερο από 24 ώρες ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος σε συνέντευξή του σε ινδικό μέσο ενημέρωσης υπενθύμισε ότι προτεραιότητά του είναι να ενισχύσει σημαντικά τη στρατηγική εταιρική σχέση μεταξύ Ελλάδας και Ινδίας. Ο πρωθυπουργός είχε μια θερμή συνομιλία με τον Ινδό ομόλογό του κατά την υποδοχή του στο συνεδριακό κέντρο όπου διεξάγεται η σύνοδος κορυφής για την τεχνητή νοημοσύνη «AI Impact Summit».

Η ναυτιλία, το εμπόριο αλλά και η άμυνα θα βρεθούν στο επίκεντρο της συνάντησης των δύο ηγετών, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να απευθύνει ένα σαφές κάλεσμα για επενδύσεις. Επιπλέον, ζητούμενο είναι και η κοινή δράση στο ανοικτό μέτωπο της κοινής, της τεχνητής νοημοσύνης με προφανή στόχευση να μην μεγαλώσουν οι κοινωνικές ανισότητες και αφετέρου να μετριαστούν οι κίνδυνοι που ελλοχεύει από την άκρατη χρήση της.

Μιλώντας σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Times Now και στον δημοσιογράφο Srinjoy Chowdhury, ο Έλληνας πρωθυπουργός δήλωσε μεταξύ άλλων: «Όσον αφορά στη στρατηγική εταιρική σχέση, έθεσα έναν πολύ σαφή στόχο όταν εξελέγην για τη δεύτερη θητεία μου: να ενισχύσω σημαντικά τη στρατηγική εταιρική σχέση μεταξύ Ελλάδας και Ινδίας. Είμαι στην ευχάριστη θέση να αναφέρω ότι κινούμαστε σίγουρα προς τη σωστή κατεύθυνση. Υπάρχουν προφανείς και σημαντικές συνέργειες μεταξύ των δύο χωρών μας που ξεπερνούν κατά πολύ τους πολύ στενούς πολιτισμικούς μας δεσμούς».

Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα είναι η πιο κοντινή χώρα της ηπειρωτικής Ευρώπης στην Ινδία και ανέφερε: «Όταν μιλάτε, για παράδειγμα, για το έργο IMEC, στο οποίο αποδίδω μεγάλη σημασία, υπάρχουν πολλά έργα που θα ωφελήσουν τόσο την Ινδία όσο και την Ελλάδα όσον αφορά στη συνδεσιμότητα. Τομείς, όπως η ναυτιλία, οι άμεσες ξένες επενδύσεις ελληνικών εταιρειών στην Ινδία, αλλά και ινδικών εταιρειών στην Ελλάδα. Η GMR, τώρα που μιλάμε -επισκέφθηκα το εργοτάξιο πριν από μερικές εβδομάδες-, κατασκευάζει το δεύτερο μεγαλύτερο αεροδρόμιο στην Ελλάδα».

Επιπλέον, είπε ότι υπάρχουν προοπτικές για σημαντική ενίσχυση των τουριστικών μας δεσμών. «Θέλουμε να γίνουμε ο προορισμός που προτιμούν οι Ινδοί τουρίστες στην Ευρώπη. Το γεγονός ότι τώρα έχουμε απευθείας πτήσεις, και είμαι σίγουρος ότι θα αυξηθούν σημαντικά, πιστεύω ότι δίνει μια επιπλέον ώθηση σε Ινδούς που θα ήθελαν να ταξιδέψουν στην Ελλάδα», σημείωσε.

Για την τεχνητή νοημοσύνη, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η Ελλάδα έχει τη δική της πολύ φιλόδοξη στρατηγική για την τεχνητή νοημοσύνη, και συνέχισε: «Αντιλαμβανόμαστε απόλυτα ότι υπάρχουν και σοβαροί κίνδυνοι που πρέπει να αντιμετωπιστούν, όπως η ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων, ο τρόπος με τον οποίο προγραμματίζονται αυτά τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα, ώστε να διασφαλίζεται ότι είναι προσανατολισμένα προς αυτό που θεωρούμε καλή συμπεριφορά, ο τρόπος με τον οποίο προστατεύουμε τον δημοκρατικό μας χώρο από την παραπληροφόρηση, που μπορεί να ενισχυθεί μέσω της τεχνητής νοημοσύνης».

Αναφερόμενος στη σύνοδο για την τεχνητή νοημοσύνη που διοργανώνεται στην Ινδία, ο πρωθυπουργός ανέφερε: «Πιστεύω ότι πρέπει να μας προβληματίζει η συγκέντρωση ισχύος στα χέρια λίγων εταιρειών με παγκόσμιο αποτύπωμα. Πιστεύω ότι πρέπει να μιλήσουμε με τους μεγάλους παγκόσμιους ηγέτες, τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας που αναπτύσσουν αυτά τα πρωτοποριακά μοντέλα, και πρέπει να έχουμε μια ειλικρινή συζήτηση, όπως θα έχουμε αύριο».

«Αύριο θα έχω την ευκαιρία να συναντήσω πολλούς από τους παγκόσμιους ηγέτες στο πεδίο της τεχνολογίας για να εκφράσω τις ανησυχίες μας και να κατανοήσω πώς αυτή η τεχνολογία μπορεί να αξιοποιηθεί προς όφελος ολόκληρης της ανθρωπότητας», προσέθεσε.

Ευρείες οι προοπτικές συνεργασίας – Συνάντηση με Μόντι την Πέμπτη

Η συνάντηση Μητσοτάκη–Μόντι θα γίνει δυόμισι χρόνια μετά την κοινή δήλωση των δύο ηγετών κατά την επίσημη επίσκεψη του Ινδού πρωθυπουργού στην Αθήνα, μία επίσκεψη που αναβάθμισε τη σχέση των δύο χωρών σε στρατηγική εταιρική, και δύο χρόνια μετά την επίσημη επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ινδία. Έκτοτε, οι σχέσεις των δύο χωρών έχουν μπει σε τροχιά συνολικής αναβάθμισης σε όλα τα επίπεδα με την Ελλάδα να ενισχύει την παρουσία της στην Ινδία με δύο νέα προξενεία στη Βομβάη και στην Μπανγκαλόρ.

Η Ελλάδα πληροί τις προϋποθέσεις για να αποτελέσει πύλη του Ινδο-Ειρηνικού στην Ευρώπη και συνιστά ζωτικό σημείο του υπό σχεδιασμού Διαδρόμου Μέσης Ανατολής- Ινδίας- Ευρώπης (IMEC), την εναλλακτική πρόταση στον Μεσαίο Διάδρομο της Κίνας, στον οποίο η Τουρκία να διεκδικεί πρωταγωνιστικό ρόλο. H θέση της Ελλάδας, στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων, αποτελεί ιδανική γέφυρα προς την Ευρώπη, αλλά και την Ανατολική Μεσόγειο και η Ελλάδα επιδιώκει να συνεργαστεί με τις χώρες που συμμετέχουν στο εμβληματικό αυτό εγχείρημα.

Ταυτόχρονα, η συνεργασία με την Ινδία διευρύνεται σε μια σειρά από τομείς, στην ασφάλεια και την άμυνα, στις επενδύσεις και στο εμπόριο, στην επιστήμη και την τεχνολογία, στην εκπαίδευση, στον πολιτισμό, στον τουρισμό και στη γεωργία, την ώρα που η εμπορική συμφωνία Ε.Ε.-Ινδίας επανακαθορίζει και ενισχύει και το διμερές πλαίσιο εμπορίου και επενδύσεων, καθώς δημιουργεί νέες ευκαιρίες και συνθήκες πρόσβασης για τα ευρωπαϊκά προϊόντα και τις επιχειρήσεις σε μια τεράστια αγορά.

Ολόκληρη η συνέντευξη Μητσοτάκη στον τηλεοπτικό σταθμό Times Now:

Κυριάκος Μητσοτάκης: Καταρχάς, είναι πραγματική χαρά και τιμή μου να συμμετέχω σε αυτήν την πολύ σημαντική σύνοδο για την τεχνητή νοημοσύνη, που διοργανώνεται από τον Πρωθυπουργό Modi και την Ινδία. Θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό το γεγονός ότι η Ινδία διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στον καθορισμό του νέου πλαισίου παγκόσμιας διακυβέρνησης για την τεχνητή νοημοσύνη.

Όπως επισημάνατε, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να είναι πραγματικά μετασχηματιστική, αλλά υπάρχουν και σοβαροί κίνδυνοι που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Και αν δεν καταφέρουμε να φτάσουμε σε ένα σημείο όπου θα έχουμε μια παγκόσμια κατανόηση του τρόπου με τον οποίο θα μετριάσουμε τους κινδύνους, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι τα οφέλη της τεχνητής νοημοσύνης θα διανεμηθούν ισότιμα σε κάθε γωνιά της γης, δεν θα έχουμε κάνει το καθήκον μας ως παγκόσμιοι ηγέτες. Γι’ αυτό πιστεύω ότι αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα προς συζήτηση.

Η Ελλάδα έχει τη δική της πολύ φιλόδοξη στρατηγική για την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά αντιλαμβανόμαστε απόλυτα ότι υπάρχουν και σοβαροί κίνδυνοι που πρέπει να αντιμετωπιστούν, όπως η ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων, ο τρόπος με τον οποίο προγραμματίζονται αυτά τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα ώστε να διασφαλίζεται ότι είναι προσανατολισμένα προς αυτό που θεωρούμε καλή συμπεριφορά, ο τρόπος με τον οποίο προστατεύουμε τον δημοκρατικό μας χώρο από την παραπληροφόρηση, που μπορεί να ενισχυθεί μέσω της τεχνητής νοημοσύνης. Πιστεύω ότι αυτά είναι κρίσιμα ζητήματα τα οποία θα συζητήσουμε αύριο και ελπίζω ότι θα καταλήξουμε σε κάποια κοινά συμπεράσματα.



Srinjoy Chowdhury: Μάλιστα. Έχετε δει τι συνέβη στον τομέα της τεχνολογίας στο παρελθόν. Υπήρξε το ψηφιακό χάσμα. Τώρα, ασφαλώς, δεν θέλουμε ένα χάσμα τεχνητής νοημοσύνης. Δεν θέλουμε ένα χάσμα βορρά-νότου. Δεν θέλουμε ένα χάσμα μεταξύ πλουσίων και φτωχών. Θέλουμε όλοι να επωφεληθούν από αυτό. Θα συναντήσετε τον Πρωθυπουργό Modi αύριο. Επιπλέον, θα μιλήσετε στη σύνοδο. Σίγουρα όλοι σας σκέφτεστε αυτό, ότι τα οφέλη της τεχνητής νοημοσύνης πρέπει να φτάσουν σε όλους.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ακριβώς. Πιστεύω ότι αυτό ακριβώς είναι το θέμα αυτής της διεθνούς συνόδου και ένα ζήτημα στο οποίο ο Πρωθυπουργός Modi δίνει ιδιαίτερη έμφαση. Πρέπει να αναγνωρίσω ότι η Ινδία έχει κάνει ένα θεαματικό άλμα προς τα εμπρός όσον αφορά την υιοθέτηση ψηφιακών τεχνολογιών. Πιστεύω ότι αυτό καταδεικνύει ότι η ψηφιακή τεχνολογία μπορεί να είναι μια δύναμη για το καλό, μπορεί να ωφελήσει δισεκατομμύρια ανθρώπους, υπό την προϋπόθεση ότι όλοι έχουν πρόσβαση σε αυτήν και εφόσον τα οφέλη κατανέμονται με δίκαιο και βιώσιμο τρόπο, όπως επισημάνατε.

Πιστεύω ότι πρέπει να μας προβληματίζει η συγκέντρωση ισχύος στα χέρια λίγων εταιρειών με παγκόσμιο αποτύπωμα. Πιστεύω ότι πρέπει να μιλήσουμε με τους μεγάλους παγκόσμιους ηγέτες, τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας που αναπτύσσουν αυτά τα πρωτοποριακά μοντέλα, και πρέπει να έχουμε μια ειλικρινή συζήτηση, όπως θα έχουμε αύριο.

Αύριο θα έχω την ευκαιρία να συναντήσω πολλούς από τους παγκόσμιους ηγέτες στο πεδίο της τεχνολογίας για να εκφράσω τις ανησυχίες μας και να κατανοήσω πώς αυτή η τεχνολογία μπορεί να αξιοποιηθεί προς όφελος ολόκληρης της ανθρωπότητας.

Srinjoy Chowdhury: Ναι, φυσικά. Αλλά πέρα από αυτό, η Ελλάδα και η Ινδία έχουν στενές σχέσεις εδώ και 2.000 χρόνια, οι λαοί των δύο χωρών. Επίσης, όπως γνωρίζετε, οι δύο χώρες έχουν πλέον στρατηγική εταιρική σχέση. Εσείς και ο Πρωθυπουργός Modi είστε φίλοι. Έχετε έρθει εδώ δύο φορές. Ο κ. Modi έχει επισκεφθεί την Αθήνα. Πιστεύετε ότι η στρατηγική εταιρική σχέση θα συνεχίσει να εξελίσσεται; Ποια είναι τα δύο ή τρία σημαντικά πράγματα που μας πρόκειται να συμβούν στο μέλλον;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Καταρχάς, ακόμη και όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη, αν ανατρέξουμε στο βάθος της φιλοσοφικής μας σκέψης, και μιλάω τόσο για την Ινδία όσο και για την Ελλάδα, πιστεύω ότι μπορούμε να αντλήσουμε πολύ χρήσιμες ιδέες και στοιχεία για το πώς να στοχαστούμε σχετικά με τις ηθικές επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό δεν αφορά μόνο την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και την προγονική νοημοσύνη. Τόσο η Ελλάδα όσο και η Ινδία διαθέτουν άφθονη προγονική νοημοσύνη που μπορούν να αξιοποιήσουν.

Όσον αφορά τη στρατηγική εταιρική σχέση, έθεσα έναν πολύ σαφή στόχο όταν εξελέγην για τη δεύτερη θητεία μου: να ενισχύσω σημαντικά τη στρατηγική εταιρική σχέση μεταξύ Ελλάδας και Ινδίας. Είμαι στην ευχάριστη θέση να αναφέρω ότι κινούμαστε σίγουρα προς τη σωστή κατεύθυνση. Υπάρχουν προφανείς και σημαντικές συνέργειες μεταξύ των δύο χωρών μας που ξεπερνούν κατά πολύ τους πολύ στενούς πολιτισμικούς μας δεσμούς.

Η Ελλάδα είναι η πιο κοντινή χώρα της ηπειρωτικής Ευρώπης στην Ινδία. Όταν μιλάτε, για παράδειγμα, για το έργο IMEC, στο οποίο αποδίδω μεγάλη σημασία, υπάρχουν πολλά έργα που θα ωφελήσουν τόσο την Ινδία όσο και την Ελλάδα όσον αφορά τη συνδεσιμότητα. Τομείς όπως η ναυτιλία, οι άμεσες ξένες επενδύσεις ελληνικών εταιρειών στην Ινδία, αλλά και ινδικών εταιρειών στην Ελλάδα. Η GMR, τώρα που μιλάμε -επισκέφθηκα το εργοτάξιο πριν από μερικές εβδομάδες-, κατασκευάζει το δεύτερο μεγαλύτερο αεροδρόμιο στην Ελλάδα.

Έχουμε απευθείας πτήσεις αυτή τη στιγμή μεταξύ Δελχί και Βομβάης. Η IndiGo έχει ήδη ξεκινήσει τις πτήσεις της. Η Aegean θα ξεκινήσει πολύ σύντομα. Υπάρχουν σίγουρα οι προοπτικές για σημαντική ενίσχυση των τουριστικών μας δεσμών. Θέλουμε να γίνουμε ο προορισμός που προτιμούν οι Ινδοί τουρίστες στην Ευρώπη. Το γεγονός ότι τώρα έχουμε απευθείας πτήσεις, και είμαι σίγουρος ότι θα αυξηθούν σημαντικά, πιστεύω ότι δίνει μια επιπλέον ώθηση σε Ινδούς που θα ήθελαν να ταξιδέψουν στην Ελλάδα. Φυσικά, με συναρπάζουν πάντα αυτοί οι εκπληκτικοί ινδικοί γάμοι που γίνονται στην Ελλάδα. Γνωρίζω ότι υπάρχει πολιτική να γίνονται περισσότεροι ινδικοί γάμοι στην Ινδία, αλλά σε περίπτωση που ζευγάρια επιλέξουν να παντρευτούν στην Ελλάδα, θα τα καλωσορίσουμε με μεγάλη χαρά.

