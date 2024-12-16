Χαριλάου Τρικούπη: Νίκη του ΠΑΣΟΚ τα μέτρα για τις τράπεζες

της Δέσποινας Βλεπάκη

Στη Χαριλάου Τρικούπη εκτιμούν ότι τα μέτρα που εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός για τις τράπεζες ήταν αποτέλεσμα της παραγωγικής, σοβαρής, αξιόπιστης και δομικής αντιπολίτευσης που ασκεί το ΠΑΣΟΚ. Στην πράσινη παράταξη καταγράφουν ως νίκη του ΠΑΣΟΚ το πακέτο μέτρων καθώς όπως υπογραμμίζουν ήταν αποτέλεσμα των πιέσεων προς την Κυβέρνηση και ήρθε μετά τις πρωτοβουλίες του ΠΑΣΟΚ. Τον τόνο έδωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης με τη δήλωση του στο περιστύλιο της Βουλής μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης αλλά και της ψηφοφορίας για τον προϋπολογισμό.

«Το ΠΑΣΟΚ σήμερα πέτυχε μια σημαντική κοινοβουλευτική νίκη. Εδώ και δύο χρόνια ο κ. Μητσοτάκης έκανε τον Πόντιο Πιλάτο μπροστά στην κερδοσκοπία των τραπεζών. Σήμερα, μετά από την δεκαπενθήμερη πίεση μας με συνεχείς προτάσεις, ανακοίνωσε κάποια δειλά μέτρα. Έστω κι αυτό είναι ένα βήμα. Εμείς θα συνεχίσουμε σ’ αυτόν τον δρόμο της παραγωγικής, ουσιαστικής αντιπολίτευσης που θα οδηγεί την κυβέρνηση να βρίσκεται πάντα προ των ευθυνών της.» ανέφερε ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης.

ΠΑΣΟΚ : Το πρεσιγκ θα ενταθεί

Μάλιστα στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη κάνουν λόγο για κοινοβουλευτική υπεροχή του ΠΑΣΟΚ που εδώ και ενάμιση μήνα θέτει στην κυβέρνηση την ατζέντα που τελικά ακολουθεί η ΝΔ. Η Κοινοβουλευτική νίκη του ΠΑΣΟΚ στο θέμα των τραπεζών απογύμνωσε την κυβερνητική αβελτηρία, καθώς λόγω της πίεσης του ΠΑΣΟΚ ο κ. Μητσοτάκης αναγκάστηκε άρον-άρον να πάρει πρωτοβουλίες, σχολίαζαν στενοί συνεργάτες του Νίκου Ανδρουλάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες το κοινοβουλευτικό πρεσιγκ του ΠΑΣΟΚ στη Βουλή αναμένεται να ενταθεί το επόμενο διάστημα.

Αντιπαράθεση Μητσοτάκη-Ανδρουλάκη στη Βουλή

Η σκληρή αντιπαράθεση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Νίκο Ανδρουλάκη στη Βουλή για τον προϋπολογισμό κατέδειξε, σύμφωνα με στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη, τις διαχωριστικές γραμμές δυο διαφορετικών κυβερνητικών προτάσεων για την οικονομία, το παραγωγικό μοντέλο και τον τρόπο άσκησης της εξουσίας, με τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να ξεκινά τον λόγο του χαρακτηρίζοντας τον Προϋπολογισμό «Χαμένη ευκαιρία».

«Είναι ένας προϋπολογισμός χαμένων ευκαιριών, μισής, αλήθειας, απουσίας προοπτικής και ελπίδας για τη συντριπτική πλειοψηφία του λαού. Η αναιμική ανάπτυξη οφείλεται στο Ταμείο Ανάκαμψης που έχει ημερομηνία λήξης, τα υπερέσοδα οφείλονται στον πληθωρισμό και την ακρίβεια. Ο πληθωρισμός, η ακρίβεια και το Ταμείο Ανάκαμψης είναι τα σωσίβια του κυβερνητικού σας ναυαγίου», σημείωσε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Απάντηση στα περί λαϊκισμού με… Βοσκόπουλο

Ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν παρέλειψε να αντιστρέψει τα πυρά περί λαϊκισμού σε σχέση με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά επικαλούμενος ένα τραγούδι του Τόλη Βοσκόπουλου θέλοντας να υπενθυμίσει προεκλογικές προτάσεις της ΝΔ για τον ΦΠΑ.

«Θα σας αποδείξω ποιος είναι ο πραγματικός λαϊκιστής εμείς ή εσείς; Σήμερα οι αναμνήσεις θα ξαναγυρίσουν, όπως λέει και ο λαϊκός βάρδος. Λαϊκιστές εμείς που προτείναμε μέτρο ελάχιστου οικονομικού αποτυπώματος ή ο κ. Μητσοτάκης που το 2010 και το 2011 πρότεινε με χρεοκοπημένη την Ελλάδα οριζόντια μείωση του ΦΠΑ; Ποιος είναι ο λαϊκιστής; Εγώ ή εσείς; Πόσο κόστιζε το μέτρο τότε; Λέγατε πολλά μέχρι να κάτσετε στην καρέκλα και τώρα καταγγέλλετε τους άλλους για πράγματα που δεν κάνουν», πρόσθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Πολιτική Αλλαγή

Ο Νίκος Ανδρουλάκης έριξε βέλη στην Κυβέρνηση για κωλυσιεργία στις μεταρρυθμίσεις και για έλλειψη οράματος και στρατηγικής και έθεσε εμφατικά την ανάγκη Πολιτικής Αλλαγής. «Ο ελληνικός λαός δεν έχει τίποτε άλλο να περιμένει από μια κυβέρνηση σε αποδρομή. Είναι πλέον επιτακτική η ανάγκη η αλλαγή πολιτικής κατεύθυνσης, με ένα σχέδιο Προοδευτικό Αναπτυξιακό και Κοινωνικά Δίκαιο» ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης απευθύνοντας κάλεσμα στους πολίτες από το Βήμα της Βουλής: «Καλώ, λοιπόν, κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα που ζητά σεβασμό από το κράτος, που διψά για ασφάλεια, ελπίδα και προοπτική να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να γυρίσει η χώρα σελίδα. Για να ανοίξουμε έναν νέο δρόμο ευημερίας , σταθερής ευημερίας και κοινωνικής δικαιοσύνης για όλους τους Έλληνες και ιδιαίτερα για τη νέα γενιά».

Αναφερόμενος στα εθνικά ζητήματα, ο Νίκος Ανδρουλάκης επεσήμανε ότι μέχρι πρόσφατα υπήρχαν τέσσερις διαφορετικές φωνές στην ΝΔ, ενώ κατηγόρησέ την Κυβέρνηση ότι μπλέκει τα εσωκομματικά θέματα με τα εθνικά συμφέροντα.

