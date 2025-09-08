O χώρος για την τοποθέτηση του ραντάρ στον υπό κατασκευή Νέο Αερολιμένα Ηρακλείου, στο Καστέλλι, επιλέχθηκε μετά από πλήρεις μελέτες και εξυπηρετεί πρωτίστως την ασφάλεια της αεροπλοΐας, επεσήμανε μεταξύ άλλων ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Νίκος Ταχιάος, απαντώντας σε σχετική ερώτηση στη Βουλή.

Ο κ. Ταχιάος τόνισε ότι γύρω από το θέμα αυτό έχει αναπτυχθεί μεγάλη παραφιλολογία, αναφέροντας ότι «όλες αυτές οι συζητήσεις καταλήγουν, στη μεγάλη καθυστέρηση ενός έργου, στο να τορπιλιστεί ένα έργο, στο να υπάρξουν πολύ σημαντικές οικονομικές υποχρεώσεις του Ελληνικού Δημοσίου έναντι αυτών που εκτελούν το έργο.

Το αποτέλεσμα το οποίο θα δείτε στο Ηράκλειο θα είναι ένα εξαιρετικό αεροδρόμιο και κυρίως ένα ασφαλές αεροδρόμιο. Διότι το που θα μπει το ραντάρ είναι πρωτίστως ζήτημα ασφαλείας της λειτουργίας του αεροδρομίου και δεν αφορά, ούτε κάποιον ιδιώτη, ούτε το Δημόσιο. Αφορά την αεροπλοΐα και τους ανθρώπους οι οποίοι εμπιστεύονται τις μετακινήσεις τους στα αεροπλάνα».

Όπως επεσήμανε, έχουν μελετηθεί εγκαίρως στο σύνολο τους οι εγκαταστάσεις του νέου αεροδρομίου και έγινε η βέλτιστη επιλογή του χώρου.

Για το θέμα των μελετών σημείωσε ότι: «Παρά την παραφιλολογία που έχει αναπτυχθεί, δεν υπάρχει κανένα έλλειμμα στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε το ζήτημα στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, αλλά και οι μελετητές από την πλευρά τους εξάντλησαν όλα τα δυνατά ενδεχόμενα, έγινε πλήρης παρουσίαση. Όμως, υπήρξε από την άλλη πλευρά, μία ακρότητα και μία παραφιλολογία, την οποία το Κομμουνιστικό Κόμμα φρόντισε να αντιγράψει προσθέτοντας την γνωστή του 'σως ΚΚΕ' από πάνω», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Ταχιάος.

Όσον αφορά στο ιδιοκτησιακό καθεστώς του νέου αεροδρομίου, ο υφυπουργός Υποδομών υπενθύμισε ότι το Ελληνικό Δημόσιο συμμετέχει στην εταιρεία παραχώρησης με ποσοστό άνω του 44%.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

