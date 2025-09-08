Του Γιάννη Ανυφαντή

Πυρά κατά της αξιωματικής αντιπολίτευσης εξαπέλυσε ο Άδωνις Γεωργιάδης με αφορμή τα επεισόδια που εκτυλίχθηκαν έξω από το νοσοκομείο της Δράμας, υποστηρίζοντας ότι η τοπική οργάνωση της Χαριλάου Τρικούπη υποδαύλισε τους τραμπουκισμούς.

Απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Δράμας του ΠΑΣΟΚ, Τάσου Νικολαΐδη, κατηγόρησε τους βουλευτές του κόμματος για υποκριτική στάση, ξεκαθαρίζοντας πως ο ίδιος ακύρωσε την επίσκεψη στο νοσοκομείο καθώς απειλήθηκε. Μάλιστα διάβασε στην αίθουσα ένα από τα σχόλια που υπήρξε σε ανάρτηση του Προέδρου του Συλλόγου Εργαζόμενων του νοσοκομείου Δράμας που έγραφε: «Κρεμάστε πρώτα τα κομματόσκυλα που έχετε εκεί και φυτέψτε μια 9άρα στο κρανίο στη σαύρα που θα έρθει εκεί και ίσως πάτε καλύτερα».

«Αυτό και το καταγγέλλω το ΠΑΣΟΚ της Δράμας το επικρότησε (...) το ΠΑΣΟΚ, ντρέπομαι για αυτό, που κυνήγαγαν τους συναδέλφους σας στο πρώτο μνημόνιο στις ταβέρνες με γιαούρτια και με πέτρες, οι ίδιοι άνθρωποι που έκαναν αυτά. Και είχαν τα μούτρα ως ΠΑΣΟΚ Δράμας να βγείτε χθες να τους επιβραβεύσετε κιόλας και δεν ντραπήκαν την ιστορία σας», πρόσθεσε ο Υπουργός ξεκαθαρίζοντας πως θα πάει στο νοσοκομείο, μόνο αν ο Σύλλογος εργαζόμενων του στείλει πρόσκληση.

«Δεν σας επιτρέπω να λέτε ότι εγώ ο ίδιος επικρότησα ό,τι έγινε στην Δράμα», είπε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, υπογραμμίζοντας πως καταδίκασε όσα έγιναν στην πόλη, μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό. «Η δήθεν απρόκλητη επίθεση της αστυνομίας έγινε όταν έσπασε ο κλοιός και προκειμένου οι αστυνομικοί να προστατεύσουν τον εαυτό τους (...) Μπράβο σας κ. Νικολαΐδη. Μπορείτε να είστε και με τον αστυφύλαξ και με τον χωροφύλαξ την ίδια ακριβώς στιγμή. Αλλά εγώ την υποκρισία δεν θα την αφήσω».

