Tι ΔΕ(ν)Θ ακούσαμε;

Πυκνή η πολιτική ατζέντα της φετινής ΔΕΘ. Από φοροελαφρύνσεις και ακρίβεια μέχρι ΟΠΕΚΕΠΕ και Τέμπη. Αρκετά αναπάντητα ερωτήματα. H DW ήταν εκεί.

Η συμπλήρωση φέτος των 100 χρόνων ζωής του εκθεσιακού φορέα ΔΕΘ-HELEXPO είναι μια ευκαιρία ώστε η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης να ξανακοιτάξει τον εαυτό της και να ενισχύσει τον διεθνή της χαρακτήρα. Η έλλειψη τιμώμενης χώρας φέτος δεν βοηθάει καθόλου σε αυτό. Η εσωστρέφεια του τελευταίου καιρού για τα θέματα της ανάπλασής της σίγουρα επηρέασε.



Την εποχή που πολλές επιχειρηματικές επαφές και συναλλαγές γίνονται εξ αποστάσεως, η ανάγκη εκσυγχρονισμού της ΔΕΘ και προσαρμογής στα νέα δεδομένα είναι επιτακτική αλλιώς το τρένο της εξέλιξης θα την ξεπεράσει. Άραγε τόσα πολλά και μεγάλα κρατικά περίπτερα πού χρησιμεύουν; Οι θεματικές εκθέσεις της ΔΕΘ πηγαίνουν καλά και δείχνουν τον δρόμο.



Ο κόσμος της πόλης αλλά και οι εκθέτες αγκομαχούν κατά τη διάρκεια του έντονου πρώτου πολιτικού τριήμερου της ΔΕΘ κάθε χρόνο. Δύο Σαββατοκύριακα δεσμεύονται με κλείσιμο δρόμων, αστυνομικό σκηνικό και ταλαιπωρία πολιτών. Μετριοπαθείς φωνές προτείνουν κατανομή του πολιτικού σκέλους της ΔΕΘ μεσοβδόμαδα. Γιατί όχι;

Αναπάντητα ερωτήματα σε μεγάλα θέματα

Στη φετινή ΔΕΘ κυριάρχησαν οι συζητήσεις για τα φορολογικά μέτρα που εξήγγειλε ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκιάζοντας πολλά σημαντικά θέματα εξωτερικής πολιτικής αλλά και καθημερινότητας. Η ακρίβεια αφορά σχεδόν όλους τους Έλληνες πολίτες και φθείρει δημοσκοπικά την κυβέρνηση κι έτσι το βάρος πέφτει εκεί ενισχύοντας παράλληλα την προσπάθεια της για τα κρίσιμα ζητήματα του στεγαστικού και του δημογραφικού.



Εντύπωση προκάλεσε μια αποστροφή της απάντησης του Έλληνα Πρωθυπουργού στη συνέντευξη Τύπου ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει τον τρόπο να επιβάλλει τις μειώσεις στις λιανικές τιμές ρεύματος. Με ποιον τρόπο;



Ο απόηχος του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ κυριάρχησε στη συνέντευξη Τύπου αλλά και στις συζητήσεις το πρώτο τριήμερο της φετινής ΔΕΘ. Ήταν εμφανές πως έχει πλήξει πολιτικά και ηθικά την κυβέρνηση, προκαλώντας ένα κλίμα εσωστρέφειας καθώς η κριτική από τους πολίτες είναι καθημερινή και έντονη.



Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία συνεχίζει τις έρευνες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και για άλλες υποθέσεις, όπως η κακοδιαχείριση κονδυλίων στα λεγόμενα «σπιτάκια ανακύκλωσης». Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεσμεύτηκε στη συνέντευξη Τύπου ότι «θα πάρουμε πίσω τα κλεμμένα» και ότι ο έλεγχος προχωράει και στα επόμενα 5.000 ΑΦΜ για την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ. «Γιατί διαιωνίστηκε; Ποιοι ωφελήθηκαν; Ποιες ήταν οι εταιρείες που κρύφτηκαν πίσω από αυτή την τεχνική λύση; Γιατί ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν μπόρεσε ποτέ να αποκτήσει απόλυτη τεχνολογική ανεξαρτησία και ήταν μονίμως δέσμιος πληροφοριακών συστημάτων που άλλοι παρείχαν;», ήταν τα ερωτήματα που έθεσε ο ίδιος ο Έλληνας Πρωθυπουργός στη συνέντευξη Τύπου, για τα οποία η ελληνική κοινωνία δεν έχει λάβει απάντηση.



Στο θέμα των Τεμπών ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεσμεύτηκε για ένα πιο ασφαλή σιδηρόδρομο. Πότε όμως θα ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία ώστε να μπορεί να ταξιδέψει κάποιος στην Ελλάδα με τρένο χωρίς να έχει δεύτερες σκέψεις;Οι συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας για τα Τέμπη στη Θεσσαλονίκη αλλά και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας το Σάββατο ήταν πολυπληθείς και το κλίμα δυσαρέσκειας έντονο. Έξω από τη ΔΕΘ την ώρα της ομιλίας του Πρωθυπουργού δεν έλειψαν και οι αντεγκλήσεις μεταξύ διαδηλωτών και πολιτών που παρακολούθησαν την ομιλία.



Στο καυτό θέμα του μεταναστευτικού ο Έλληνας Πρωθυπουργός υπεραμύνθηκε της αυστηρής στρατηγικής για τη φύλαξη των συνόρων της χώρας, προαναγγέλλοντας νομοσχέδιο για τη νόμιμη μετανάστευση αλλά δεν απάντησε για την παράταση ή επέκταση του έκτακτου μέτρου αναστολής αιτημάτων ασύλου. Τι θα γίνει με την εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο και τη δευτερογενή μετανάστευση; Η τελευταία μάλιστα αποτελεί αγκάθι και για τις ελληνογερμανικές σχέσεις.



Εντύπωση προκάλεσαν οι απαντήσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τη συνεχιζόμενη κρίση στη Γάζα. Επεσήμανε ίσως για πρώτη φορά τόσο ξεκάθαρα την πρόθεση της ελληνικής κυβέρνησης να αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης χωρίς να όμως να διασαφηνίζει το πότε και ποιον τρόπο. Τόνισε την ανάγκη να σταματήσει όπως είπε η «αδιανόητη ανθρωπιστική κρίση», σε ένα από τα σαφή ανοίγματά του προς το χώρο του κέντρου και της κεντροαριστεράς.

Επιστροφή Τσίπρα;

H ομιλία Τσίπρα στο συνέδριο του Economist στη Θεσσαλονίκη, την ώρα μάλιστα της άφιξης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην πόλη, τάραξε τα νερά της φετινής ΔΕΘ. Υιοθετώντας τεχνοκρατικό προφίλ, άσκησε έντονη κριτική στην κυβερνητική πολιτική χωρίς να μπαίνει ακόμα στη διαδικασία των συγκεκριμένων προτάσεων.



Οι έννοιες «δημοκρατικός καπιταλισμός» και «νέος πατριωτισμός» απαιτούν όμως συγκεκριμένα μετρήσιμα αποτελέσματα. Στα πηγαδάκια της ΔΕΘ κυριαρχούσε η αίσθηση ότι θα προβεί στη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα. Με ποιο πολιτικό πρόταγμα και ποια στελέχη; Θα παραιτηθεί από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ; Το επόμενο διάστημα θα είναι πυκνό εξελίξεων.

«Γιατί κόψατε τόσα μέσα ενημέρωσης;»

Σε ακόμη μια συνέντευξη Τύπου Έλληνα Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ παρατηρήθηκε το διαχρονικό φαινόμενο η πλειονότητα των ερωτήσεων να γίνονται από τους δημοσιογράφους του κυβερνητικού ρεπορτάζ και μέσων ενημέρωσης από την Αθήνα. Μετρημένες οι ερωτήσεις από μέσα της Θεσσαλονίκης και από περιφερειακά μέσα και καμία από κάποιο διεθνές μέσο ενημέρωσης.



Αίσθηση προκάλεσε στην αίθουσα η έντονη διαμαρτυρία συναδέλφων από την εφημερίδα «Ριζοσπάστης» και το περιοδικό Jacobin Greece για τον αποκλεισμό τους από τη διαδικασία των ερωτήσεων. Λίγο «rotation» που θα ενίσχυε την πολυφωνία δεν θα έβλαπτε μάλλον κανέναν. Δεν το ζητούν μόνο οι δημοσιογράφοι αλλά και οι πολίτες ανεξαρτήτου πολιτικής απόχρωσης.

Πηγή: Deutsche Welle

