Νίκος Ρωμανός: Το μόνο «συλλογικό» στο ΠΑΣΟΚ είναι τα αυτογκόλ

«Σήμερα ακούσαμε το εξής πρωτότυπο από το ΠΑΣΟΚ: Η Νάντια Γιαννακοπούλου δήλωσε ότι ο Παύλος Γερουλάνος, ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, εκφράζει προσωπικές απόψεις και όχι τις απόψεις του κόμματος!», αναφέρει σε ανάρτησή του
Και συνεχίσει ότι : «Τελικά, στο ΠΑΣΟΚ όλα είναι μια εναλλαγή προσωπικών απόψεων, όπου ο ένας αδειάζει τον άλλον και ενίοτε και τον εαυτό του, με πρώτο τον Νίκο Ανδρουλάκη. Το μόνο «συλλογικό» είναι τα αυτογκόλ που συνεχίζονται με αμείωτη ένταση και το μόνο σταθερό, η προσπάθεια να μαζέψουν τα ασυμμάζευτα!»
