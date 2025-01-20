Λογαριασμός
Νίκος Ρωμανός: Το μόνο «συλλογικό» στο ΠΑΣΟΚ είναι τα αυτογκόλ

«Το μόνο «συλλογικό» είναι τα αυτογκόλ που συνεχίζονται με αμείωτη ένταση και το μόνο σταθερό, η προσπάθεια να μαζέψουν τα ασυμμάζευτα!»

Ρωμανός

«Σήμερα ακούσαμε το εξής πρωτότυπο από το ΠΑΣΟΚ: Η Νάντια Γιαννακοπούλου δήλωσε ότι ο Παύλος Γερουλάνος, ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, εκφράζει προσωπικές απόψεις και όχι τις απόψεις του κόμματος!», αναφέρει σε ανάρτησή του  

Και συνεχίσει ότι : «Τελικά, στο ΠΑΣΟΚ όλα είναι μια εναλλαγή προσωπικών απόψεων, όπου ο ένας αδειάζει τον άλλον και ενίοτε και τον εαυτό του, με πρώτο τον Νίκο Ανδρουλάκη. Το μόνο «συλλογικό» είναι τα αυτογκόλ που συνεχίζονται με αμείωτη ένταση και το μόνο σταθερό, η προσπάθεια να μαζέψουν τα ασυμμάζευτα!»

Πηγή: skai.gr

