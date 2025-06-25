Νέα σύγκρουση στη Βουλή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Του Αντώνη Αντζολέτου

Η δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αναμένεται στη Βουλή και το «θερμόμετρο» θα συνεχίσει να χτυπάει κόκκινο μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Η προανακριτική για τα Τέμπη θα δώσει μερικώς τη «σκυτάλη» στο θέμα των αγροτικών επιδοτήσεων, καθώς σύμφωνα με έμπειρους κοινοβουλευτικούς και όσους έχουν εικόνα περί τίνος πρόκειται, η υπόθεση έχει αρκετές «ουρές». Μπορεί από την κυβέρνηση να τόνισαν πως με τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον Κώστα Καραμανλή έκλεισε ένας κύκλος τοξικότητας, δεν υπολόγιζαν ωστόσο τις νέες «περιπέτειες» και εξηγήσεις που θα κληθούν να δώσουν προς τα κόμματα της μειοψηφίας.

Το πρόστιμο ύψους 415 εκατομμυρίων ευρώ δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητο ποσό και ήδη η αντιπολίτευση το προτάσσει συνεχώς. Θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό αν και θα υπάρξουν ενστάσεις από την ελληνική πλευρά. Δεν αποκλείεται, ωστόσο να έρθουν και άλλες «καμπάνες», καθώς η έρευνα στις Βρυξέλλες συνεχίζεται. Η «Καθημερινή της Κυριακής» αποκάλυψε πως πέρα από τα εικονικά βοσκοτόπια φέρεται να είχαν στηθεί απάτες με βιολογικές καλλιέργειες και πιο συγκεκριμένα με τη βιολογική μελισσοκομία και την κτηνοτροφία. Χθες ο Κώστας Τσιάρας μιλώντας στον REAL FM ανέφερε πως «ο λόγος για τον οποίο δεν πληρώνουμε τη βιολογική κτηνοτροφία και τη βιολογική μελισσοκομία στο τέλος του μήνα, σε αντίθεση με τη βιολογική γεωργία, είναι ακριβώς γιατί έχουν δηλωθεί εκτάσεις ή αριθμός κυψελών που είναι πολύ δύσκολο να συμβαδίζουν με την πραγματικότητα».

Στο στόχαστρο της ευρωπαϊκής εισαγγελίας έχουν βρεθεί, σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, ο Μάκης Βορίδης και ο Λευτέρης Αυγενάκης. Στα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν είναι γιατί αυξήθηκε τόσο πολύ ο αριθμός των αγροτών που δικαιούνταν επιδοτήσεις και μάλιστα σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη ο έλεγχος αρχίζει από το 2016 δείχνοντας πως οι αδικαιολόγητες επιδοτήσεις ήταν ένα ζήτημα διαχρονικό, διαπερνά την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και δεν αφορά μόνο την Ελλάδα.

Το ΠΑΣΟΚ, το οποίο διαθέτει τον απαιτούμενο αριθμό των 30 βουλευτών, δεν αποκλείεται να κάνει και πάλι την αρχή ζητώντας τη σύσταση νέας προανακριτικής επιτροπής. Τι λένε στελέχη της πλειοψηφίας; πως το μοντέλο Τριαντόπουλου που ακολούθησε η κυβέρνηση στην υπόθεση των Τεμπών δεν είναι απαραίτητα ο οδηγός για όλες τις υποθέσεις. Αρμόδιες πηγές διευκρινίζουν πως όλες εξετάζονται «κατά περίπτωση». Αυτό σημαίνει πως αν κόμματα της αντιπολίτευσης επιχειρήσουν να «στήσουν προανακριτική με έωλα επιχειρήματα για την αποκόμιση πολιτικού οφέλους δεν θα τους ακολουθήσουμε», σημείωναν κυβερνητικά στελέχη. Συμπλήρωναν, μάλιστα πως σε μία τέτοια περίπτωση θα πρέπει να γίνει αξιολόγηση του περιεχομένου της δικογραφίας και να εξεταστεί ενδελεχώς αν προκύπτει οποιαδήποτε εμπλοκή ή απλή αναφορά του ονόματος των υπουργών.

Από την αντιπολίτευση έχουν εντελώς διαφορετική οπτική. Ο Παύλος Χρηστίδης από το βήμα της Βουλής ανέφερε πως γίνεται προσπάθεια διάχυσης ευθυνών από την κυβέρνηση. «Εάν έχετε στοιχεία τα οποία αφορούν προηγούμενες περιόδους να βγείτε να τα δώσετε», συμπλήρωσε. Ο Σωκράτης Φάμελλος χαρακτήρισε «σκάνδαλο Μητσοτάκη» την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. «Όταν έχεις αλλάξει πέντε υπουργούς αγροτικής ανάπτυξης και έξι προέδρους ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι δυνατόν να μην ήξερε ο κ.Μητσοτάκης τι γινόταν», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο Νίκος Καραθανασόπουλος από το ΚΚΕ ζήτησε το πρόστιμο που έχει επιβληθεί να το πληρώσουν όσοι παράνομα πήραν τις επιδοτήσεις, καθώς και αυτοί που τους τις έδωσαν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.