Βουλή: «Επίσημη Πρώτη» για την προανακριτική Καραμανλή – Το χρονοδιάγραμμα

Του Γιάννη Ανυφαντή

Με την εκλογή προεδρείου στις 11.00 το πρωί αναμένεται να εκκινήσει τις εργασίες της η προανακριτική επιτροπή για τα Τέμπη που θα εξετάσει – έστω και τυπικά – την τυχόν τέλεση από τον πρώην υπουργό Μεταφορών και Υποδομών, Κώστα Καραμανλή του αδικήματος της παράβασης καθήκοντος (πλημμέλημα).

Στην πρώτη συνεδρίαση, η μόνη που θα διεξαχθεί υπό τον Πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, θα εκλεγεί το προεδρείο της επιτροπής, με την κυβερνητική πλειοψηφία να προτείνει τον βουλευτή Έβρου, Σταύρο Κελέτση για τη θέση του προέδρου. Εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας θα είναι ο πρώην υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, Ανδρέας Νικολακόπουλος.

Στο επίκεντρο πάντως του σχεδιασμού της κυβερνητικής πλειοψηφίας βρίσκεται το «μοντέλο Τριαντόπουλου», προκειμένου ο πρώην υπουργός να παραπεμφθεί άμεσα στο Δικαστικό Συμβούλιο. Στη Νέα Δημοκρατία κρίνουν πως το προανακριτικό έργο – που έχει ήδη διαβιβαστεί στη Βουλή – είναι επαρκές προκειμένου η επιτροπή να συντάξει πόρισμα, οπότε το λόγο τώρα θα έχει ο φυσικός δικαστής. Επομένως, δεν αποκλείεται να υπάρξει μέσα στην εβδομάδα και δεύτερη συνεδρίαση της επιτροπής, πιθανότατα την Παρασκευή 27 Ιουνίου, προκειμένου να ζητηθεί η κατάθεση του πρώην Υπουργού (είτε με φυσική παρουσία είτε με υπόμνημα). Σε κάθε περίπτωση, η πλειοψηφία θα επιδοθεί σε έναν αγώνα δρόμου, προκειμένου να «τρέξουν» όλες οι κοινοβουλευτικές διαδικασίες μέσα σε διάστημα ενός μήνα, έτσι ώστε το πόρισμα της προανακριτικής να έχει τεθεί σε ψηφοφορία στην Ολομέλεια το αργότερο έως τις 23 Ιουλίου.

Υπενθυμίζεται πως χθες ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής η συγκρότηση της επιτροπής, που απαρτίζεται από 26 μέλη – 14 πλειοψηφία, 12 αντιπολίτευση – ένα λιγότερο από την προανακριτική επιτροπή για τον πρώην Υφυπουργό, Χρήστο Τριαντόπουλο, λόγω της διάλυσης της κοινοβουλευτικής ομάδας των Σπαρτιατών. Ειδικότερα από την Νέα Δημοκρατία θα συμμετέχουν οι Αμυράς Γεώργιος, Δεληκάρη Αγγελική, Καιρίδης Δημήτριος, Καραμπατσώλη Ντίνα, Καππάτος Παναγής, Κελέτσης Σταύρος, Κεφαλογιάννης Κωνσταντίνος, Κρητικός Νεοκλής, Κυριάκης Σπυρίδων, Λιβανός Μιχαήλ, Λυτρίβη Ιωάννα, Μαρκογιαννάκης Αλέξανδρος, Νικολακόπουλος Ανδρέας και Σενετάκης Μάξιμος. Τα 12 μέλη της αντιπολίτευσης είναι οι: Αποστολάκη Μιλένα – ΠΑΣΟΚ, Λιακούλη Ευαγγελία – ΠΑΣΟΚ, Μουλκιώτης Γεώργιος – ΠΑΣΟΚ, Ξανθόπουλος Θεόφιλος – ΣΥΡΙΖΑ, Παπαηλιού Γεώργιος – ΣΥΡΙΖΑ, Καραθανασόπουλος Νικόλαος – ΚΚΕ, Κομνηνάκα Μαρία – ΚΚΕ, Παπαδάκης Παράσχος – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ, Τζανακόπουλος Δημήτριος – ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ, Οικονομόπουλος Τάσος -ΝΙΚΗ, Καραγεωργοπούλου Ελένη – ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ και Σαράκης Παύλος από τους ανεξάρτητους.

Πηγή: skai.gr

