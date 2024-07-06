Δύο εσωκομματικά δημοψηφίσματα ζητούν με πρόταση που κατατέθηκε στη Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, που συνεδριάζει σήμερα, ομάδα στελεχών.

Το κείμενο κατέθεσε ο κ. Χρήστος Σπίρτζης εκ μέρους 80 μελών της Κεντρικής Επιτροπής που το συνυπογράφουν. Στο κείμενο τους διαφωνούν με τον πρόεδρο του κόμματος όσον αφορά την αποτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος ενώ αναφέρονται και στο θέμα των "μαύρων ταμείων".

Συγκεκριμένα αναφέρουν: "Οι υπαινιγμοί περί μαύρων χρημάτων στα Ταμεία του Κόμματος, καθώς και οι δηλώσεις ηγετικών στελεχών για φαινόμενο που αφορά όλα τα κόμματα, άρα και τον ΣΥΡΙΖΑ, θίγει τη τιμή, την ηθική και την ιστορία μας. Η ηγεσία οφείλει άμεσα, αν έχει οποιοδήποτε στοιχεία να τα προσκομίσει στις εισαγγελικές αρχές και αν έχει δεχθεί προτάσεις παράνομης χρηματοδότησης, να καταγγείλει επίσης στις αρχές, από ποιους τις δέχθηκε. Αν έχει την οποιαδήποτε υπόνοια για την οικονομική διαχείριση στο Κόμμα, επίσης να καλέσει ορκωτούς λογιστές να ελέγξουν τα οικονομικά του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Δύο κομματικά δημοψηφίσματα

Ακολούθως ζητούν δύο δημοψηφίσματα: "Προτείνουμε η Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος να αποφασίσει τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος, σύμφωνα με τα άρθρα 24 και 25 του Καταστατικού, με το ερώτημα : "Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ να συμμετέχει ενεργά, αναλαμβάνοντας συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, ως πρωταγωνιστής στις διεργασίες ανασύνθεσης του προοδευτικού χώρου με στόχο τη - χωρίς διάλυση των κομμάτων που θα μετέχουν - δημιουργία μεγάλου φορέα του προοδευτικού κόσμου, που θα διεκδικήσει με αξιώσεις τη νίκη στις επόμενες εθνικές εκλογές από τη ΝΔ.

Σε ό,τι αφορά τις προτάσεις για αλλαγή του καταστατικού προτείνουμε να κατατεθούν έγκαιρα, να συζητηθούν διεξοδικά και να εγκριθούν και αυτές από τη βάση, δηλαδή από τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ άμεσα και όχι από ένα σώμα αντιπροσώπων των μελών μας σε ένα καταστατικό Συνέδριο. Αξιοποιώντας και για αυτό το θέμα τα άρθρα 24 και 25 του καταστατικού μας".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

