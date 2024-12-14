Νέα περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας αναδείχτηκε η Αθηνά Αηδονά, μέχρι τώρα αναπληρώτρια περιφερειάρχης, κατά την ψηφοφορία που έγινε σήμερα στην έδρα της Περιφέρειας και στην οποία συμμετείχαν τα μέλη της παράταξης της πλειοψηφίας. Τη διαδικασία εκλογής νέου περιφερειάρχη, μετά την παραίτηση του Απόστολου Τζιτζικώστα, ο οποίος ανέλαβε τα καθήκοντα του Επιτρόπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις βιώσιμες μεταφορές και τον τουρισμό, κίνησε η Βούλα Πατουλίδου, που στις τελευταίες αυτοδιοικητικές εκλογές συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους στη μεγαλύτερη περιφερειακή ενότητα, αυτή της Θεσσαλονίκης.

Στη σημερινή ψηφοφορία, στην οποία προήδρευσε ο αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, Κώστας Γιουτίκας, υποψήφιες ήταν η Αθηνά Αηδονά και η Βούλα Πατουλίδου. Συνολικά ψήφισαν 39 σύμβουλοι, 35 ψήφους έλαβε η κυρία Αηδονά, 3 η κυρία Πατουλίδου ενώ υπήρξε και ένα λευκό ψηφοδέλτιο.

Σε δηλώσεις της αμέσως μετά, η κυρία Αηδονά ευχαρίστησε τους συναδέλφους της για την εμπιστοσύνη που έδειξαν στο πρόσωπό της και για την τιμητική, όπως είπε, ανάδειξή της στη θέση του περιφερειάρχη. «Όλοι μαζί ενωμένοι συνεχίζουμε να δυναμώνουμε την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας προς όφελος όλων των συμπολιτών μας. Μας περιμένει πολλή δουλειά και ένας δύσκολος δρόμος, τον οποίο όμως είμαι σίγουρη ότι θα μπορέσουμε να τον βαδίσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά της η κυρία Πατουλίδου, ευχήθηκε στην κ. Αηδονά τα τέσσερα χρόνια που ακολουθούν να είναι εύκολα καθώς, όπως είπε, είναι γνωστό το τι αντιμετωπίζει κάθε φορά η αυτοδιοίκηση. Παράλληλα τόνισε: «Εγώ έκανα αυτό που όφειλα να κάνω, συνεπής στα λόγια που είπα, στα λόγια από τις 6 Αυγούστου του 1992, ‘για την Ελλάδα ρε γαμώτο'». Επισήμανε ότι «ναι μεν η δικαιοσύνη είναι τυφλή αλλά η δημοκρατία έχει και αυτί και βλέμμα και έχει και μια ελευθερία για να μπορέσεις να αντιδράς όταν θεωρείται ότι το δίκιο σου παραπατείται». «Εν πάση περιπτώσει όλα καλά για την επόμενη μέρα. Έχουμε άξιους ανθρώπους και αυτό ευελπιστώ να φανεί για ακόμη μια φορά και στην πράξη» πρόσθεσε.

Όπως έγινε γνωστό, τη Δευτέρα θα πραγματοποιηθεί η διαδικασία παράδοσης - παραλαβής, παρουσία του Απόστολου Τζιτζικώστα.

Συγχαρητήρια Απ. Τζιτζικώστα και Στ. Αγγελούδη στη νέα περιφερειάρχη

Συγχαρητήρια για την εκλογή της νέας περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας έστειλαν ο απερχόμενος περιφερειάρχης Απόστολος Τζιτζικώστας και ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης«

Eίμαι βέβαιος οτι με την εμπερία, την αποφασιστικότητα και την αποτελεσματικότητα της θα συνεχίσει με αλληλεγγύη και συνεργασία την σκληρή δουλειά που έχουμε κάνει όλα τα προηγούμενά χρόνια για όλους τους συμπολίτες μας στην κεντρική Μακεδονία» δήλωσε ο κ. Τζιτζικώστας.

Τα συγχαρητήριά του στην Αθηνά Αηδονά,εξέφρασε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης. «Τα θερμά μου συγχαρητήρια στη νέα Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνά Αηδονά για την εκλογή της. Προσβλέπουμε σε μια γόνιμη και εποικοδομητική συνεργασία προς όφελος των πολιτών. Προτεραιότητα αποτελεί η σύμπραξη δυνάμεων για να υπηρετήσουμε την αναπτυξιακή πορεία της Θεσσαλονίκης» αναφέρει ο δήμαρχος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

