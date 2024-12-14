Δένδιας στη Βουλή: «Δεν επιθυμώ η πατρίδα μου να υποχωρεί»

Του Γιάννη Ανυφαντή

Με μία φράση από το διάλογο των Μηλίων με τους Αθηναίους από τον Θουκυδίδη ολοκλήρωσε την τοποθέτησή του στη συζήτηση επί του κρατικού προϋπολογισμού ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, διατυπώνοντας τη θέση του για την ανάγκη συνεχούς ενίσχυσης των ενόπλων δυνάμεων.

«Είναι καλό να θυμηθούμε αυτό που εγώ διδάχθηκα στο Γυμνάσιο, τον διάλογο των Αθηναίων και Μηλίων στο 5ο βιβλίο του Θουκυδίδη. Στην αρχή τίθεται σαφώς ότι το δίκαιο λαμβάνεται υπ' όψιν όταν υπάρχει ίση δύναμη για την επιβολή του. Όταν δεν υπάρχει ισχύς οι ισχυροί κάνουν όσα του επιτρέπει η ισχύς τους και οι αδύναμοι παραχωρούν όσα επιβάλλει η αδυναμία τους. Στο αρχαίο κείμενο η φράση είναι: δυνατά δέ οί προύχοντες πράσσουσι καί οί ασθενείς ξυγχωρούσιν. Εγώ κύριοι δεν επιθυμώ η πατρίδα μου να ξυγχωρεί», τόνισε ο Υπουργός, υπογραμμίζοντας ότι μόνο αν είμαστε και στρατιωτικά ισχυροί μπορούμε να υποστηρίξουμε το διεθνές δίκαιο.

Απαντώντας στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης για τις αυξημένες αμυντικές δαπάνες, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας τόνισε: «Εγώ θα σας προτείνω το ένα και βασικό κριτήριο αφού κάνουμε μια κατ΄ αρχήν παραδοχή: Απειλείται η χώρα; ναι ή όχι; και από ποιον προέρχεται η βασική απειλή κατά της χώρας; Μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι ότι η γειτονική χώρα έχει εκπεφρασμένο casus belli στην περίπτωση που ασκήσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα; Προσπαθεί να επιβάλει το παράνομο και ανύπαρκτο τουρκολιβυκό μνημόνιο και δια της βίας;».. Μάλιστα, προχωρώντας σε σύγκριση των αριθμών με την γειτονική χώρα, επισημάνει ότι η Τουρκία δαπανά 14 φορές ό,τι δαπανά η Ελλάδα, ενώ το πληθυσμιακό χάσμα μεταξύ των 2 χωρών είναι 1 προς 10.

Αναφερόμενος στις Ένοπλες Δυνάμεις, μίλησε για μία νέα εποχής, κάνοντας εκτενή ανάλυση στο νέο εξοπλιστικό πρόγραμμα σε βάθος δεκαετίας αλλά και στο θόλο για αντιπαεροπορική και αντι drone προστασία. «Μπαίνουμε σε νέα εποχή στην οποία μπορούμε να παράγουμε και να δίνουμε λύση στα αμυντικά μας προβλήματα», πρόσθεσε. Για το ζήτημα της στέγασης του προσωπικού ξεκαθάρισε ότι μέχρι το 2030 θα έχουν καλυφθεί όλες οι ανάγκες όσων μετατίθενται: «Όπου μεταθέτει κάποιον η πατρίδα , είτε μόνο του είτε με την οικογένειά του θα του δίνει και ένα κλειδί για σπίτι» είπε.

Εκτενή αναφορά έκανε και για τα ζητήματα προσωπικού ξεκαθαρίζοντας ότι το πρόγραμμα στέγης των στελεχών προχωρά και σε λίγο καιρό θα έχει καλυφθεί η ανάγκη: «Όποιον μεταθέτει κάπου η πατρίδα, θα δίνει και ένα κλειδί με ένα σπίτι, όπως γίνεται σε όλους τους προοδευμένους στρατούς στον πλανήτη».

Πηγή: skai.gr

