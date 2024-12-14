Ευχές και δώρα με παιδιά που φιλοξενούνται στο Παράρτημα Προστασίας Παιδιού και Νέων Αχαΐας - Σκαγιοπούλειο αντάλλαξε ο Πρωθυπουργός

Ευχές και δώρα με κορίτσια και αγόρια που φιλοξενούνται στο Παράρτημα Προστασίας Παιδιού και Νέων Αχαΐας - Σκαγιοπούλειο είχε την ευκαιρία να ανταλλάξει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μαζί με την κόρη του Δάφνη.

Τα παιδιά ετοίμασαν στολίδια με ευχές και αφιερώσεις, τα οποία κρέμασαν μαζί με τον Πρωθυπουργό στο χριστουγεννιάτικο δέντρο του Μεγάρου Μαξίμου, ενώ είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τον Πίνατ, ο οποίος τους έκανε συντροφιά καθ’ όλη τη διάρκεια της επίσκεψής τους.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έπαιξε με τα παιδιά, μίλησε μαζί τους για τα μαθήματά τους και τις αγαπημένες τους ασχολίες, τους έδωσε παιχνίδια και, αφού τα ξενάγησε στο γραφείο του, τους χάρισε την μπάλα με τις υπογραφές των διεθνών της εθνικής ομάδας μπάσκετ.

Στη συνέχεια, τα αγόρια και κορίτσια ζωγράφισαν και έκαναν χειροτεχνίες, με τη βοήθεια των συνοδών τους και παιδαγωγών από το κέντρο έκφρασης «Τα Χρώματα της Ίριδας», δίνοντας στον Πρωθυπουργό και στην κόρη του εορταστικές κάρτες.

