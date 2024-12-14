Υπερψηφίζει τον προϋπολογισμό ο ανεξάρτητος Χάρης Κατσιβαρδάς

Του Γιάννη Ανυφαντή

«Ναι» στον κρατικό προϋπολογισμό για το ερχόμενο έτος αναμένεται να ψηφίσει αύριο ο ανεξάρτητος βουλευτής Χάρης Κατσιβαρδάς, όπως γνωστοποίησε πριν από λίγο από το βήμα της Βουλής κατά την πενθήμερη συζήτηση. "Η υπερψήφιση του συγκεκριμένου προϋπολογισμού θα αποτελέσει το εφαλτήριο για μια προϊούσα παραγωγική ανάπτυξη της πατρίδας μας ώστε να μιλούμε για ένα καλύτερο αύριο" είπε ο κ. Κατσιβαρδάς.

Υπενθυμίζεται, ότι τον κρατικό προϋπολογισμό αναμένεται να υπερψηφίσει και ο ανεξάρτητος Λευτέρης Αυγενάκης, προερχόμενος από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, όπου εκτός απροόπτου εκτιμάται πως θα επιστρέψει σύντομα.

Πηγή: skai.gr

