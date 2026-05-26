Νέα κόμματα, νέοι στόχοι, νέα διλήμματα

Της Δώρας Αντωνίου

«Εμείς πολιτική, οι άλλοι επικοινωνία». Κάπως έτσι κωδικοποιείται το μήνυμα που η κυβέρνηση βάζει στο επίκεντρο της στρατηγικής της προκειμένου να καταφέρει να προσεγγίσει το εκλογικό ακροατήριο που την ενδιαφέρει. Στο πλαίσιο αυτό, ως ένα επικοινωνιακό - για την ώρα τουλάχιστον - εγχείρημα αντιμετωπίζεται ο νέος πολιτικός φορέας που θα ανακοινώσει σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας.

Ήταν σαφής ως προς αυτό ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χθες. «Νομίζω πολλή επικοινωνία, πολλή εικόνα… όλα αυτά έχουν τη σημασία τους, ειδικά το 2026 και στα επόμενα χρόνια αλλά δεν βλέπω ουσία, ούτε πρόσωπα, ούτε προγραμματικό λόγο, ούτε αυτοκριτική. Περιμένουμε να δούμε βέβαια γιατί είναι ένα νέο εγχείρημα, αλλά το θέμα δεν είναι να γίνει κάποιος από… ξέρω ‘γω Ατλέτικο Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα ή να αλλάξει μια φανέλα, ο κόσμος θέλει να ακούσει πολιτικές να εφαρμόζονται, κοστολογημένες και σίγουρα όταν μιλάμε για έναν πρώην πρωθυπουργό, γιατί το έχω πει πολλές φορές, ο κύριος Τσίπρας είχε την απόλυτη τιμή με την ψήφο των πολιτών να κυβερνήσει τη χώρα αυτή για πέντε χρόνια, δεν είναι ένας νέος πολιτικός που θα του δοθεί μια ευκαιρία και κατά γενική ομολογία και κατά την ετυμηγορία των πολιτών κάθε άλλο παρά πετυχημένος πρωθυπουργός ή αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης ήταν. Από κει και πέρα θα δούμε τι έχει να μας πει, θα δούμε τι έχουμε να ακούσουμε, αλλά μέχρι τώρα τουλάχιστον, ούτε σε επίπεδο προσώπων, ούτε σε επίπεδο πολιτικών έχουμε ακούσει κάτι ενδιαφέρον» είπε ο Παύλος Μαρινάκης.

Η κυβέρνηση ενσωματώνει συνολικότερο στον λόγο της ένα αφήγημα δικής της παραγωγής έργου και αποτελέσματος απέναντι σε ανυπαρξία πολιτικής πρότασης από την αντιπολίτευση. Δεν αφορά μόνο τον νέο κόμμα του κ. Τσίπρα αυτή η επιλογή, αλλά συνολικά την αντιπολίτευση. Και συνδέεται με την προσπάθεια επαναπροσέγγισης των ψηφοφόρων που επέλεξαν τη Ν.Δ. το 2019 και το 2023 και τώρα δείχνουν να παραμένουν αποσυσπειρωμένοι, χωρίς να έχουν αποφασίσει τι θα ψηφίσουν. Τα διλήμματα που η κυβερνητική πλειοψηφία θέτει απευθύνονται σε αυτό το ακροατήριο. Στο πλαίσιο αυτό επανέρχεται από την κυβέρνηση το αφήγημα της αυτοδυναμίας, που μπαίνει διλημματικά απέναντι σε μια εκδοχή χάους. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανέλαβε χθες ότι στόχος της κυβέρνησης είναι να κερδίσει την αυτοδυναμία στις επόμενες εκλογές. Πρόσθεσε, δε, ότι δεν αποτελεί αυτοσκοπό αυτή η επιδίωξη «αλλά απορρέει από την πραγματικότητα, την έλλειψη του προγραμματικού λόγου των αντιπάλων μας, των πολιτικών μας αντιπάλων, τα αποτελέσματα της πολιτικής μας, που θεωρώ ότι στη μεγάλη εικόνα τα θετικά είναι περισσότερα από τα αρνητικά».

Για την ώρα, η επιλογή είναι να εμφανίζεται η κυβέρνηση ως ένας διακριτός πόλος, με πολύ σαφή χαρακτηριστικά, που αποτυπώνονται σε μετρήσιμο έργο και απέναντι όλο το κομμάτι της αντιπολίτευσης, χωρίς να ξεχωρίζει κάποιος. Στην κυβέρνηση εκτιμούν ότι με αυτό τον τρόπο, αποφεύγοντας δηλαδή να επιλέξουν οι ίδιοι κάποιον ως αντίπαλο, θα ωθήσουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης σε ένα μεταξύ τους ανταγωνισμό τοξικότητας και υψηλών τόνων, προκειμένου να κεντρίζουν την προσοχή των ψηφοφόρων, απομακρυνόμενοι, όμως, από τους κεντρώους και μετριοπαθείς ψηφοφόρους, που δεν αρέσκονται σε ακραία αντιπαράθεση.

Όλα αυτά, βεβαίως, προϋποθέτουν ότι η ίδια η κυβέρνηση θα καταφέρει να προχωρήσει χωρίς πισωγυρίσματα, διατηρώντας στο προσκήνιο διαρκώς μια θετική ατζέντα. Κάτι που στην πράξη έχει αποδειχθεί εξαιρετικά δύσκολο, καθώς απρόβλεπτοι παράγοντες υπάρχουν πάντοτε. Επίσης, το γεγονός ότι η ίδια η κυβέρνηση υιοθετεί ένα αφήγημα υποτονικής πολιτικής παρουσίας των αντιπάλων της, δεν συνεπάγεται ότι αυτομάτως θα προσαρμοστούν σε έναν τέτοιο ρόλο τα υπόλοιπα κόμματα. Ιδιαίτερα καθώς ο ανταγωνισμός αυξάνεται.

Πηγή: skai.gr

