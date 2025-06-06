ΕΕ: 13 χώρες στηρίζουν την ελληνική πρωτοβουλία για την προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο

Δεκατρείς χώρες στηρίζουν την ελληνική πρωτοβουλία για την προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο, σύμφωνα με ανάρτηση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου στην πλατφόρμα X, με την ολοκλήρωση του Συμβουλίου Υπουργών Τηλεπικοινωνιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συνεδρίασε σήμερα στο Λουξεμβούργο.

«Η Ελλάδα στην πρώτη γραμμή για την προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο. Την ελληνική πρωτοβουλία με το σχετικό non-paper στηρίζουν ήδη 13 χώρες! Η Ευρώπη ετοιμάζει επίσημο εργαλείο επιβεβαίωσης ηλικίας μέσα στο καλοκαίρι», αναφέρει το tweet του κ. Παπαστεργίου, ο οποίος νωρίτερα σήμερα, προερχόμενος στο Συμβούλιο, είπε σταθεί στην ανάγκη ύπαρξης κανόνων στους μηχανισμούς που θα επιβεβαιώνουν πλέον επίσημα την ηλικία του παιδιού», στάθηκε στον ρόλο που διαδραματίζει η Ελλάδα με την εισαγωγή του Kids Wallet, ώστε να μπει «όριο για να μπορέσουμε να σώσουμε επόμενες γενιές παιδιών».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.