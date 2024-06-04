ΝΔ: Ο Κασσελάκης συνεχίζει «συνεντεύξεις-Τιτανικούς» και μπαράζ νέων ψεμάτων

«Ο κ. Κασσελάκης συνεχίζει τις συνεντεύξεις-Τιτανικούς και το μπαράζ νέων ψεμάτων» τονίζει σε ανακοίνωσή του το γραφείο Τύπου της ΝΔ.

«Απόψε είπε στον ΑΝΤ1 και στον Νίκο Χατζηνικολάου ότι περιμένει να ανοίξει η πλατφόρμα για να υποβάλει κανονικό πόθεν έσχες, ενώ μπορεί κάλλιστα να υποβάλει αρχική δήλωση πόθεν έσχες και μέσω της υπάρχουσας εφαρμογής που λειτουργεί κανονικά. Κανείς δεν τον εμποδίζει! Ψεύδεται χυδαία και ασύστολα όταν χρησιμοποιεί ως δικαιολογία για μη υποβολή πόθεν έσχες το ότι δεν λειτουργεί ακόμα η νέα πλατφόρμα» αναφέρει.

Επίσης υπογραμμίζει ότι απόψε «είπε με στόμφο πως έχει έτοιμα όλα τα έγγραφα για να υποβάλει το πόθεν έσχες, ενώ μόλις χθες έλεγε στους ψηφοφόρους του στη Θεσσαλονίκη ότι περιμένει τα έγγραφα από το IRS».

Καταλήγοντας η ΝΔ τονίζει «δεν ξέρουμε πόσα ψέματα και πόση κοροϊδία χωράνε σε μία συνέντευξη του κ. Κασσελάκη. Το σίγουρο είναι ότι σε κάθε συνέντευξη σπάει τα ρεκόρ της προηγούμενης, αν καταφέρει να την ολοκληρώσει…»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.