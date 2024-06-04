Νίκος Ρωμανός: Oι αναρτήσεις Κασσελάκη μάλλον προδίδουν τον πανικό του

«Eννέα αναρτήσεις και ανακοινώσεις του κ. Κασσελάκη και του ΣΥΡΙΖΑ για το ίδιο θέμα μέσα σε λιγότερο από 17 ώρες, μάλλον προδίδουν απλώς τον πανικό του. Όπως, επίσης, πανικό προδίδει να ζητάς ντιμπέιτ λίγες μέρες πριν τις εκλογές όταν έχεις αποφύγει ακόμα και τη διακαναλική και όταν στις περισσότερες «απλές» συνεντεύξεις το βάζεις στα πόδια!» τονίζει σε δήλωσή του ο εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ Νίκος Ρωμανός.

Ευχήθηκε καλά ξεμπερδέματα στον κ. Κασσελάκη, με τα πολλά νέα ερωτήματα που προέκυψαν, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, χθες μετά την «κατάθεση» του ιδιότυπου excel που βάφτισε «πόθεν έσχες», στην απάντηση των οποίων σίγουρα δεν βοηθάει ο πανικός.

«Όπως και να 'χει, εμείς θα συνεχίσουμε να φωτίζουμε τα σημαντικά διακυβεύματα των επερχόμενων εκλογών σχετικά με το νέο Ταμείο Ανάκαμψης, τη νέα κοινή αγροτική πολιτική, την κοινή αμυντική πολιτική, τον πόλεμο στην ακρίβεια μέσω των εργαλείων της ενιαίας αγοράς, την πράσινη μετάβαση και τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών που περνάει μέσα από τις μάχες που θα δοθούν τα επόμενα 5 χρόνια στις Βρυξέλλες» προσθέτει ο κ. Ρωμανός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.