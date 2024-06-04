Στο διακύβευμα των ευρωεκλογών αναφέρθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ ασκώντας κριτική τόσο στον κ. Μητσοτάκη όσο και στον κ. Κασσελάκη σχολίασε την απουσία των ευρωπαϊκών θεμάτων στον δημόσιο διάλογο.



Ειδικότερα, ο κ. Ανδρουλάκης, μιλώντας Μega, ανέφερε ότι «ήδη η Νέα Δημοκρατία έχει δείξει ότι φοβάται τις εκλογές. Όταν βάζει πήχη τις ευρωεκλογές του 2019 και όχι την εκλογική αναμέτρηση του 2023, το κάνει γιατί γνωρίζει ότι τα ποσοστά του κόμματός του θα είναι πάρα πολύ χαμηλότερα. Ακόμη και με αυτόν τον πήχη που βάζει η Νέα Δημοκρατία, εμείς θα είμαστε πολύ πάνω και από τις ευρωπαϊκές και τις εθνικές εκλογές και φιλοδοξούμε να υπάρχει μία δύναμη που θα αντιπαρατεθεί στην ασυδοσία, την αλαζονεία και την απομάκρυνση του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησής του από τα μεγάλα προβλήματα της κοινωνίας».

Υπογράμμισε ότι η ψήφος στις ευρωεκλογές αντανακλά σε ευρωπαϊκούς συσχετισμούς και σχολίασε ως προς την απουσία των ευρωπαϊκών θεμάτων από τον δημόσιο λόγο των κ.κ. Μητσοτάκη και Κασσελάκη.

«Βολεύει τον κ. Μητσοτάκη να λέει ότι ψηφίζοντας αυτόν ενισχύει τη Φον ντερ Λάιεν που δεν έκανε τίποτα και είχε μία απολύτως αποτυχημένη θητεία; Συμφέρει τον κ. Κασσελάκη να λέει να τον ψηφίσουν για να στηριχθεί η GUE (σημ. ευρωπαϊκή αριστερά) με τους σαράντα ευρωβουλευτές με τις εμμονές κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κοινών εργαλείων άμυνας και ασφάλειας που τόσο έχει ανάγκη η πατρίδα μας απέναντι στην Τουρκία; Δεν τους συμφέρει αυτή η συζήτηση, για αυτό και δεν την κάνουν» τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης.

Ερωτηθείς για την ιδιότυπη δήλωση περιουσιακής κατάστασης του κ. Κασσελάκη, ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε: «Ο κ. Κασσελάκης έχει ένα ταλέντο. Εμφανίζει τις υποχρεώσεις του ως παραχωρήσεις. Πάει στρατό, στήνεται ένα σόου δεκαπέντε ημερών λες και είναι παραχώρηση. Υποχρέωσή του ήταν να πάει. Για το πόθεν έσχες στήνει ένα άλλο σόου χθες στη Θεσσαλονίκη με ένα excel, ξανά λες και είναι παραχώρηση και μας έκανε δώρο να μας ανακοινώσει κάτι που έπρεπε να έχει ανακοινώσει μήνες πριν».

«Το σόου για αυτά τα θέματα έναν τελικά βοηθάει: τον κ. Μητσοτάκη. Γιατί, πέντε μέρες πριν την κάλπη δεν συζητάμε για τα τεράστια ζητήματα της κοινωνίας, τη στεγαστική κρίση, το ενεργειακό κόστος, την ακρίβεια. Προσπαθώ να δει ο ελληνικός λαός ότι είμαι και είμαστε χρήσιμοι. Για αυτό ο χρόνος μου προσανατολίζεται στη χρησιμότητα και όχι στην επικοινωνία. Πιστεύω ότι, όταν ο πολίτης καταλάβει ότι είμαι και είμαστε οι πιο χρήσιμοι, και εγώ θα γίνω Πρωθυπουργός και η Δημοκρατική Παράταξη θα ξανακυβερνήσει» πρόσθεσε.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής αναφερόμενος στην ασκούμενη οικονομική πολιτική τόνισε: «Ο κ. Μητσοτάκης δεν θα τα πάει καλά με την οικονομία. Εδώ θα είμαστε μετά από έναν χρόνο να το συζητήσουμε. Το ότι σήμερα βγάζει δισεκατομμύρια από τον ΦΠΑ και τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, κερδοσκοπώντας δηλαδή από την ακρίβεια και την τσέπη των πολιτών, είναι που τον κρατάει όρθιο δημοσιονομικά. Ούτε οι ευελιξίες που υπήρχαν και τον βόλεψαν για μια μεγάλη περίοδο θα υπάρχουν και οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης σιγά-σιγά φεύγουν ενώ δεν έχει αξιοποιηθεί σωστά. Όλα αυτά θα τα βρούμε μπροστά μας. Όμως, θέλω να ο πολίτης να νιώθει ότι απέναντι σε αυτήν την ασυδοσία, που έχει να κάνει με την υγεία, την παιδεία, το κράτος δικαίου, την οικονομία, θα έχει τη Δημοκρατική Παράταξη η οποία σε όλα αυτά θα έχει συγκεκριμένες προτάσεις που θα βελτιώνουν τη ζωή του».

Ο κ. Ανδρουλάκης υποσημειώνοντας τον ρόλο των ευρωβουλευτών στις κρίσιμες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έφερε το προσωπικό του παράδειγμα.

«Το ότι κάθε καλοκαίρι έρχονται δωρεάν εκατοντάδες πυροσβέστες στην Ελλάδα, δωρεάν εναέρια πτητικά μέσα πυρόσβεσης, δωρεάν επίγεια μέσα και θα πάρουμε δύο Canadair με 30% μειωμένο κόστος από αυτά που θα πάρει η πατρίδα μας, είναι με την υπογραφή μου. Τουλάχιστον με τις δικές μου δυνάμεις κατάφερα με το RescEU η Ελλάδα να εξοικονομεί κάθε χρόνο εκατομμύρια ευρώ. Η υπογραφή είναι δική μου, δεν είναι του κ. Μητσοτάκη. Είναι η υπογραφή μου στον τρίλογο ως εισηγητή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όλων των κομμάτων. Και αυτό δείχνει και την αλαζονεία τους, δεν είπαν ποτέ ούτε ένα ευχαριστώ. Ότι ήταν χάρη στη δική μου δουλειά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σε πρώτο χρόνο αλλά και στη δεύτερη θητεία εξασφαλίζοντας προϋπολογισμό 3,1 δισεκατομμύρια» τόνισε.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.