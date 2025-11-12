Ν. Χριστοδουλίδης στους FT: Προτιμώ μια Τουρκία που θα είναι κοντά στην Ε.Ε.

«Αλλάξαμε την προσέγγισή μας αναφορικά με τη σχέση Ευρωπαϊκής Ενωσης-Τουρκίας. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία μας. Η Τουρκία θα είναι πάντα γείτονας της Κύπρου, επομένως προτιμώ έναν γείτονα που θα είναι κοντά στην Ευρωπαϊκή Ενωση», δηλώνει ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης σε συνέντευξή του στους FT.

Η Κύπρος είναι προγραμματισμένο να αναλάβει την εκ περιτροπής προεδρία της Ε.Ε. τον ερχόμενο Ιανουάριο. Ο κ. Χριστοδουλίδης έχει προτείνει την ιδέα να προσκληθεί ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ή ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν σε άτυπες συναντήσεις με την Ε.Ε. κατά τη διάρκεια της θητείας του.

Κάτι τέτοιο «θα έστελνε ένα θετικό μήνυμα αναφορικά με τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ενωσης-Τουρκίας», λέει, μιλώντας στους FT.

Ο Κύπριος ηγέτης υποστηρίζει ότι οι ειρηνευτικές συνομιλίες με την Τουρκία θα πρέπει να επαναληφθούν, μετά την πρόσφατη εκλογή του Τουφάν Ερχιούρμαν στην ηγεσία των Τουρκοκυπρίων.

Σύμφωνα με τον κ. Χριστοδουλίδη, οι διαπραγματεύσεις θα πρέπει να ξεκινήσουν από εκεί όπου σταμάτησαν στο Κραν Μοντανά το 2017. «Φτάσαμε τόσο κοντά… Αν ξεκινήσουμε από εκεί που σταματήσαμε, είναι δυνατό», λέει ο κ. Χριστοδουλίδης στους FT.

Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας υπογραμμίζει ότι αυτήν τη φορά θα πρέπει και οι Βρυξέλλες να «καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων» αφού, όπως αναφέρει ο κ. Χριστοδουλίδης, μόνον η Ε.Ε. θα μπορούσε να προσφέρει στην Αγκυρα αρκετά ισχυρά κίνητρα ώστε να κάνει μια συμφωνία.

Ο Κύπριος πρόεδρος υποστηρίζει, στη συνέντευξή του στους FT, ότι η Ε.Ε. και η Τουρκία θα πρέπει να κάνουν μικρά βήματα προς την κατεύθυνση της οικοδόμησης εμπιστοσύνης. «Μπορούμε να ξεκινήσουμε με την απελευθέρωση των θεωρήσεων για τους Τούρκους επιχειρηματίες. Και ταυτόχρονα, η Τουρκία θα μπορούσε να ανοίγει ένα λιμάνι για πλοία που φέρουν την κυπριακή σημαία. Από το 1987, κανένα πλοίο με κυπριακή σημαία δεν μπορεί να πλησιάσει την Τουρκία», αναφέρει.

Ωστόσο, ο κ. Χριστοδουλίδης αναγνωρίζει ότι αυτό το ενδεχόμενο άνοιγμα προς την Τουρκία μπορεί να συναντήσει αντιστάσεις εκ των έσω, εντός της Ε.Ε. «Η Κομισιόν μπορεί να είναι έτοιμη. Δεν είμαι σίγουρος αν τα κράτη μέλη είναι έτοιμα ή αν κρύβονται πίσω από την Κύπρο», λέει.

