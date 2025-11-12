«Έχουν ακουστεί τρέλες και πράγματα αδιανόητα», ήταν το πρώτο σχόλιο του Παύλου Μαρινάκη ερωτηθείς για τη χθεσινή επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Ροδόπη, ξεκαθαρίζοντας πως καμία φυγάδευση του πρωθυπουργού δεν έγινε.

«Έφυγε κανονικά από μια έξοδο ασφαλείας από το αεροδρόμιο από όπου φεύγουν για λόγους ασφαλείας συγκεκριμένα πρόσωπα. Ζητήθηκε από συνεργάτη του πρωθυπουργού αν θέλουν οι αγρότες που ήταν εκεί να συναντήσουν τον πρωθυπουργό. Η απάντηση ήταν ότι επειδή ήταν εν εξελίξει συλλαλητήριο, δεν ήθελαν μια αντιπροσωπεία να συναντήσει τον πρωθυπουργό εκείνη τη στιγμή», ανέφερε ο κ. Μαρινάκης μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Όπως είπε, η μεγάλη εικόνα είναι η ανακοίνωση για την επέκταση της επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στο αγροτικό πετρέλαιο. Παράλληλα, ως προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος παραδέχτηκε ότι το συγκεκριμένο θέμα δεν είναι στα θετικά της κυβέρνησης, η οποία ωστόσο «είχε ήδη στείλει ύποπτα ΑΦΜ στον Εισαγγελέα πριν έρθει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία».

«Η ίδια η ιδρυτική διακήρυξη της ΝΔ μάς ωθεί να φύγουμε από τις ταμπέλες»

Στη συνέχεια, η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από την πολιτική επικαιρότητα, αρχής γενομένης από τη συνέντευξη του Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος εξαπέλυσε ολομέτωπη επίθεση στην κυβέρνηση.

«Δεν θεωρώ πως αυτήν τη στιγμή είναι δική μας δουλειά να μπούμε σε διαδικασία αντιπαράθεσης με έναν πρώην πρωθυπουργό που λέει όσα πιστεύει. Εάν και εφόσον επιβεβαιώσει τις φήμες και κάνει κόμμα, τότε θα είναι ένας από τους πολιτικούς μας αντιπάλους και θα αντιπαρατεθούμε πολιτικά», σχολίασε. «Εγώ θεωρώ ότι είναι πιο σημαντικό εκ του ρόλου μου να πω στους νέους ότι από τον Ιανουάριο θα έχουν μηδενική φορολογία. Προτιμώ να μιλήσω για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, προτιμώ να μιλήσω ότι η χώρα μας έχει τον χαμηλότερο πληθωρισμό τροφίμων για ακόμη 1 μήνα. Αυτά ενδιαφέρουν τον κόσμο».

Μάλιστα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χαρακτήρισε ως την «πιο άδικη» την κατηγορία του Αντώνη Σαμαρά ότι η ΝΔ έχει πλέον πασοκοποιηθεί αντί να κάνει κεντροδεξιά πολιτική.

«Η ίδια η ιδρυτική διακήρυξη της ΝΔ μάς ωθεί να φύγουμε από τις ταμπέλες, πολλώ δε μάλλον το 2025. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο πρωθυπουργός που έχει μειώσει τους περισσότερους φόρους από οποιονδήποτε άλλον προκάτοχό του. Μάλλον φιλελεύθερο το λες. Είναι ο πρωθυπουργός που θωράκισε τα σύνορά μας, αντιμετώπισε μεταναστευτικές κρίσεις, μείωσε τις ροές κατά 80%. Είναι ο πρωθυπουργός που εξοπλίζει τη χώρα, ο πρωθυπουργός της Chevron, της ExxonMobil και του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού».

Και πρόσθεσε λέγοντας:

«Αν αυτή η Ελλάδα - που από την Ελλάδα της γραβάτας έγινε η Ελλάδα του Κογκρέσου - αν όλη αυτή η πολιτική δεν είναι κεντροδεξιά, τότε να μου πείτε τι είναι. Εμένα δεν μου αρέσουν οι ταμπέλες, μου αρέσει να μιλώ με επιχειρήματα».

