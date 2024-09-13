Την πρώτη του περιοδεία στην Ήπειρο και συγκεκριμένα στα Ιωάννινα πραγματοποίησε ο Ευρωβουλευτής της ΝΔ και του ΕΛΚ, Φρέντης Μπελέρης, μετά την αποφυλάκιση του από τις αλβανικές φυλακές.

Όπως ενημέρωσε μέσω των λογαριασμών του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο κ. Μπελέρης, είχε συναντήσεις με τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, Αλέξανδρο Καχριμάνη και την πρώην Υπουργό, Βουλευτή Ιωαννίνων, Μαρία Κεφάλα.

Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι «σήμερα, συναντήθηκα με τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, Αλέξανδρο Καχριμάνη. Τον ευχαρίστησα για τη στήριξη του και τον διαβεβαίωσα ότι τώρα θα βρίσκομαι και εγώ στο πλευρό του ως μέλος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης. Στη συνέχεια, είχα μια πολύ ωραία συζήτηση με την πρώην Υπουργό και Βουλευτή της ΝΔ, Μαρία-Αλεξάνδρα Κεφάλα».

Μάλιστα, ο Ευρωβουλευτής αποκάλυψε ότι έχει αποφασίσει να «να διατηρεί πολιτικό γραφείο καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας του, καθώς οι δεσμοί της με τα μέλη της ελληνικής εθνικής μειονότητας στην Αλβανία είναι διαχρονικοί και άρρηκτοι».

Ολόκληρη η ανάρτηση του:

«Είχα υποσχεθεί προεκλογικά να βρεθώ σε κάθε γωνιά της Ελλάδας και να γνωρίσω όλες και όλους όσους βρέθηκαν στο πλευρό μου και μου έδωσαν τη δύναμη να συνεχίσω να μάχομαι. Αυτήν την υπόσχεση θα προσπαθήσω να την υλοποιήσω όσο πιο γρήγορα μπορώ.

Ως πρώτο σταθμό επέλεξα την Ήπειρο και συγκεκριμένα τα αγαπημένα μου Ιωάννινα. Στην πόλη έχω αποφασίσει να διατηρώ πολιτικό γραφείο καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας μου, καθώς οι δεσμοί της με τα μέλη της ελληνικής εθνικής μειονότητας στην Αλβανία είναι διαχρονικοί και άρρηκτοι.

Σήμερα, συναντήθηκα με τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, Αλέξανδρο Καχριμάνη. Τον ευχαρίστησα για τη στήριξη του και τον διαβεβαίωσα ότι τώρα θα βρίσκομαι και εγώ στο πλευρό του ως μέλος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Στη συνέχεια, είχα μια πολύ ωραία συζήτηση με την πρώην Υπουργό και Βουλευτή της ΝΔ, Μαρία-Αλεξάνδρα Κεφάλα».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.