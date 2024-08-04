«Οι παρούσες εκλογές ξεκίνησαν παράνομα, με μια απόφαση της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής που είναι παράνομη, και η οποία έχει εφεσιβληθεί από το Κόμμα Ένωσης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (ΚΕΑΔ). Σήμερα θα καταθέσω και τη δική μου ένσταση, καθώς το παράνομο διάταγμα που εκδόθηκε υπό συνθήκες έκτακτης ανάγκης από τον Πρόεδρο είναι σαν να εκδόθηκε από την Πρωθυπουργία. Η παρανομία συνεχίζεται!», ανέφερε σε ανάρτησή του ο Ευρωβουλευτής της ΝΔ, Φρέντης Μπέλερης.

Ο ίδιος προσθέτει πως:

«Είναι η στιγμή που η κυβέρνηση πρέπει να δράσει σε αυτές τις εκλογές περισσότερο από κάθε άλλη φορά, διότι δεν είναι το σφάλμα των ψηφοφόρων που δεν ανανέωσαν τις ταυτότητές τους. Ο χρόνος ήταν εξαιρετικά περιορισμένος, καθώς στις 5 Ιουλίου εκδόθηκε το διάταγμα για τις εκλογές, Παρασκευή μετά τις 16:00. Ο χρόνος για τους ψηφοφόρους ήταν πολύ περιορισμένος για να ανανεώσουν τις ταυτότητες, όταν ακόμη και η ηλεκτρονική υπηρεσία e-Albania είχε περιορισμένη λειτουργία αυτή την περίοδο.

Η κυβέρνηση πρέπει να λάβει τα μέτρα για να διασφαλίσει ότι οι ψηφοφόροι θα ασκήσουν το δικαίωμά τους να ψηφίσουν. Δεν υπάρχει καμία πρόφαση, δεν απαιτείται λογιστική υποστήριξη, δεν υπάρχει κόστος, όπως δεν υπήρχαν εμπόδια στις προηγούμενες εκλογές. Όλοι οι υπουργοί βρίσκονται στη Χειμάρρα, ας συγκεντρωθούν για μια φορά και να λάβουν μία απόφαση προς το συμφέρον του λαού!

Η κυβέρνηση πρέπει να δείξει ότι δεν χειραγωγεί τη βούληση των ψηφοφόρων, ότι η μεταφορά ψηφοφόρων από κάθε σοσιαλιστικό δήμο στη Χειμάρρα δεν ήταν τακτική της κυβέρνησης, και ότι η απαγόρευση, όπως ποτέ άλλοτε, της ψήφου με ληγμένες ταυτότητες δεν γίνεται σκόπιμα.

Η κυβέρνηση να διατηρήσει, τουλάχιστον τα προσχήματα, όπως το έκανε μέχρι τώρα, χρησιμοποιώντας "ανεξάρτητους" θεσμούς, ώστε να φαίνεται ότι δεν χρησιμοποιεί κάθε μέσο για να χειραγωγήσει αυτές τις εκλογές!

Καλώ τους συμπολίτες μου: Αντισταθείτε! Μην απομακρύνεστε από τα εκλογικά κέντρα! Μην φοβάστε! Ψηφίστε! Ψηφίστε! Ψηφίστε!

Φρέντης Μπελέρης

Εκλεγμένος Δήμαρχος Χειμάρρας 2023

Ευρωβουλευτής»

Πηγή: skai.gr

