Μπελέρης: Κίνηση αποκλιμάκωσης από την αλβανική πλευρά η άδεια που μου δόθηκε

Η υποδοχή μου στο «Ελ. Βενιζέλος» όταν έφτασα από την Αλβανία ήταν συγκινητική, τονίζει σε συνέντευξή του ο Φρέντη Μπελέρης. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κ, Μπελέρης επισήμανε: «Ασφαλώς με υποδέχτηκε ο πρωθυπουργός αυτό με κάνει περήφανο και με γεμίζει με ευθύνη για να ανταποκριθώ στο έργο μου» επεσήμανε.

Στις Βρυξέλλες όλοι είχαν μια καλή κουβέντα να πουν και διευκόλυναν όλη την παρουσία μου εκεί, ανέφερε σε άλλο σημείο.

Υπάρχει αίτημα να αποφυλακιστώ με τα 2/3 της ποινής όπως ο κάθε κρατούμενος στην Αλβανία, έχω εκτίσει τα 2/3, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα το αλβανικό δικαστήριο να αποφασίσει να βγω, αλλιώς στα μέσα Οκτωβρίου οπότε και λήγει η ποινή, απάντησε σε ερώτηση για το τι θα γίνει από εδώ και πέρα.

Θεωρώ ότι η άδεια που μου δόθηκε είναι μία κίνηση αποκλιμάκωσης, αλλά δεν ξέρω τη συνέχεια, είπε ακόμα μεταξύ άλλων ο κ. Μπελέρης.

Οι προτεραιότητες μου είναι να μάθω τις αρμοδιότητες ενός ευρωβουλευτή, θα ασχολήθώ με το να φωτίσω τα προβλήματα που έχουν τα μέλη της ελληνικής εθνικής μειονότητας, αλλά θέλω να ασχοληθώ με όλα τα θέματα που αφορούν την πατρίδα μας, επεσήμανε.

Ποτέ δεν ήταν στόχος μου να πολιτευτώ στην Ελλάδα, είπε ακόμα μεταξύ άλλων ο κ. Μπελέρης. «Δυστυχώς αυτές οι πραξικοπηματικές ενέργειες μας ανάγκασαν να έχουμε μία απάντηση. Η απάντηση νομίζω ήταν η πιο κατάλληλη. Ένα θέμα που ήθελαν να το κάνουν διμερές οι αλβανικές αρχές με την κίνησή του ο πρωθυπουργός το έκανε ευρωπαϊκό κι έτσι κανείς πια δεν μπορεί να κρυφτεί. Ευρώπη χωρίς να γίνεται σεβαστό το κράτος Δικαίου, το δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι, το τεκμήριο της αθωότητας δεν μπορεί να υπάρξει».

