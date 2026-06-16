Στις 18 Ιουνίου στην Επιτροπή το νομοσχέδιο για τη στήριξη του εισοδήματος

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Μέτρα αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης και ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών, μισθολογικές και φορολογικές διατάξεις, ρυθμίσεις για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου, ρυθμίσεις για την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων και βελτίωση του πλαισίου για τα παίγνια, ρυθμίσεις για την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Ανώνυμη Εταιρεία και λοιπές διατάξεις».

Η πρώτη επεξεργασία του νομοσχεδίου στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, έχει προγραμματιστεί για την ερχόμενη Πέμπτη, 18 Ιουνίου, ενώ στόχος είναι η ψήφιση του από την Ολομέλεια μέχρι τις 24 του μήνα.

Στα νέα μέτρα προβλέπονται μεταξύ άλλων:

ρυθμίσεις οφειλών

καταβολή ως 72 δόσεων για χρέη προς Εφορία και ΕΦΚΑ

αυξήσεις μισθών

ενισχύσεις εισοδήματος και συνταξιούχων

έκτακτο επίδομα παιδιού

διεύρυνση εισοδηματικών ορίων

αυστηριοποίηση του πλαισίου για τυχερά παιχνίδια

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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