«Η Ελλάδα δεν πρόκειται να εμπλακεί στον πόλεμο», ξεκαθάρισε μιλώντας στον ΣΚΑΪ η Ντόρα Μπακογιάννη, τονίζοντας πως η χώρα μας έχει «υποχρέωση να υποστηρίξει αμυντικά την Κύπρο», ενώ ανέλυσε και τις ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Αρχικά, η κ. Μπακογιάννη ανέφερε πως: «Δεν νομίζω πως υπάρχει κανείς που δεν είναι ανήσυχος αυτές τις ημέρες. Έχουμε έναν πόλεμο στη γειτονιά μας, μια ανάφλεξη που υποθέτουμε ότι θα προχωρήσει για αρκετό καιρό. Το Ιράν είναι μια μεγάλη χώρα, 90 εκατ. άνθρωποι. Έχουμε ένα κενό εξουσίας στο Ιράν. Φαινομενικά υπάρχει αλλά είναι σαφές πως το σκληρό αυτό σύστημα έχει υποστεί ρωγμές, άρα έχουμε ανεξάρτητες στρατιωτικές μονάδες που κινούνται και χωρίς πληροφόρηση και με αποφάσεις του παρελθόντος. Αυτό δημιουργεί ακόμη μια μεγαλύτερη αναστάτωση, χτυπάνε όπου βρούνε στη φάση αυτή».

Το μεγάλο ερώτημα είναι ποια θα είναι η επόμενη ημέρα τόνισε η κ. Μπακογιάννη σημειώνοντας πως το καθεστώς του Ιράν είναι 48 ετών και έχει ρίζες.

«Εγώ πιστεύω πως κάποια στιγμή που δεν θα αργήσει πολύ, το Ιράν θα κάνει μια σοβαρή πρόταση διαπραγματεύσεων. Το ερώτημα είναι εκείνη την ώρα να είμαστε έτοιμοι, ως Δύση, αυτή την πρόταση να την αποδεχτούμε. Και να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με όρους, ώστε να μπορέσει να υπάρξει μια εκτόνωση της κατάστασης», υπογράμμισε.

«Καταλαβαίνετε πως τα οικονομικά αποτελέσματα αυτής της κρίσης είναι τεράστια. Ακόμα δεν το συνειδητοποιούμε. Το φυσικό αέριο ανέβηκε 50%. Οι χώρες του ΟΠΕΚ είπαν ότι θα αυξήσουν την παραγωγή αλλά από πού θα την εξάγουν, με τα στενά του Ορμούζ κλειστά; Έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια κρίση και έχει μεγάλη σημασία πως ο ελληνικός λαός, ενωμένος, συμφωνεί στην υποστήριξη της Κύπρου. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Πως υπάρχει μια ενότητα στο πολιτικό σύστημα, στον λαό και βεβαίως στους Κυπρίους αδελφούς», τόνισε.

Ερωτώμενη για το εάν υπάρχει περίπτωση να εμπλακεί με κάποιον τρόπο η Ελλάδα στον πόλεμο, η κ. Μπακογιάννη απάντησε: «Όχι, η Ελλάδα δεν πρόκειται να εμπλακεί, η Ελλάδα δεν είναι μέρος αυτού του πολέμου και αυτού του προβλήματος. Η Ελλάδα θεωρεί υποχρέωσή της να υποστηρίξει αμυντικά την Κύπρο και η Belharra έχει τη δυνατότητα να δει και να εντοπίσει οποιαδήποτε επίθεση εγκαίρως. Αμυντικά θωρακίζουμε την Κύπρο. Από κει και πέρα δεν είμαστε μέσα στον πόλεμο, δεν έχουμε σχέση, δεν θα ανακατευτούμε.

Για το εάν ΗΠΑ και Ισραήλ έχουν κοινό στόχο, η κ. Μπακογιάννη σχολίασε πως «δεν είμαι απολύτως βεβαία αν έχουν κοινή στόχευση. Έχω την εντύπωση πως το Ισραήλ είναι πολύ πιο προχωρημένο από τις ΗΠΑ. Οι ΗΠΑ είναι πολύ πιο επιφυλακτικές και ορθώς κατά τη γνώμη μου. Γι΄ αυτό λέω πως αν υπάρξει παράθυρο ευκαιρίας στις διαπραγματεύσεις, πρέπει οι ΗΠΑ να το χρησιμοποιήσουν».

Για την Ελλάδα είναι στόχοι, όπως επισήμανε είναι: «Πρώτον, εσωτερική σταθερότητα. Ευτυχώς για μας, με την πολιτική που ακολούθησε ο Κ. Μητσοτάκης όλο αυτόν τον καιρό, έχει αποθέματα η Ελλάδα και έχει δημοσιονομική σταθερότητα μετράει πάρα πολύ, διότι μπορεί να μας περιμένουν δύσκολες ημέρες. Αυτή τη στιγμή χρειάζεται ενότητα στο ελληνικό πολιτικό σύστημα. Αύριο ο κ. Γεραπετρίτης καλεί το Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής, ο πρωθυπουργός ενημερώνει τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αυτό που χρειάζεται είναι ενότητα, σοβαρότητα, ρεαλισμός και όσο το δυνατόν σωστή ανάλυση των πραγμάτων».

Για την Κύπρο ανέφερε επίσης πως και οι «υπόλοιποι Ευρωπαίοι πρέπει να συνειδητοποιήσουν πως είναι μια απειλή εναντίον ευρωπαϊκής χώρας. Άρα το να μένουν σε επίπεδο δηλώσεων δεν είναι το καλύτερο, πρέπει εμπράκτως να αποδείξουν πως στηρίζουν την Κύπρο, όπως υποχρέωση με βάση τη Συνθήκη. Και για την Κύπρο η απειλή δεν νομίζω πως είναι πάρα πολύ μεγάλη».

Αναφορικά με τη δυσαρέσκεια που υπάρχει από την Κύπρο απέναντι στη Βρετανία, η κ. Μπακογιάννη παρατήρησε πως «η υπόθεση Έπσταϊν έχει αποδιοργανώσει το Ηνωμένο Βασίλειο, διότι οι κινήσεις του είναι αν μη τι άλλο δύσκολο κατανοητές. Από τη μια μεριά μας λένε ότι δεν ανακατεύονται, από την άλλη μας λένε ότι θα ανακατεύονται αλλά αμυντικά. Τη δική τους βάση πήγαν να χτυπήσουν τα drones, δεν αποφασίσανε να χτυπήσουν τη Λευκωσία. Νομίζω πως το Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να ξεκαθαρίσει την κατάσταση και να ασχοληθεί σοβαρά με το θέμα, γιατί έχω την εντύπωση πως ασχολούνται μόνο με τα εσωτερικά τους. Όταν γίνεται ένας πόλεμος δεν έχεις τέτοια περιθώρια».

Για τη στάση της Τουρκίας, η κ. Μπακογιάννη ανέφερε πως «βρίσκεται σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Η δήλωσή της είναι καταδικαστική για την επίθεση αλλά έχει ενδιαφέρον να δείτε ότι καταδικάζει το Ισραήλ και όχι τις ΗΠΑ. Αυτή είναι η διπλωματική γλώσσα. Ανησυχούν οι άνθρωποι και δικαίως, έχουν σύνορα με το Ιράν, είχαν εξαιρετικά καλές σχέσεις με το Ιράν, προμηθεύονται πετρέλαιο από το Ιράν άρα έχουν διάφορες συναλλαγές και θέματα που είναι ανοιχτά. Βλέπουν μια αναστάτωση σε όλους τους τα σύνορα. Υπάρχει και ένας κίνδυνος που απεύχονται όλοι. Το Ιράν είναι 60% Πέρσες και το υπόλοιπο είναι διάφορες εθνότητες. Μέσα σε αυτό είναι και Κούρδοι. Δεν είναι αυτονομημένοι οι Κούρδοι του Ιράν και μια ανάφλεξη ανοίγει τις πύλες της κολάσεως».

Για το πώς πρέπει να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση τις όποιες οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου, η κ. Μπακογιάννη ανέφερε: «ότι θα δούμε πληθωριστικές τάσεις νομίζω δεν υπάρχει αμφιβολία. Από την ώρα που η ναυσιπλοΐα έχει εκτίναξη του κόστους και πολλά προϊόντα έρχονται από την Κίνα, όταν έρθουν θα έρθουν σε υψηλότερες τιμές. Η Ελλάδα είναι σχετικά καλά θωρακισμένη αυτή τη στιγμή οικονομικά αλλά όλα έχουν και ένα όριο. Δυστυχώς όταν καίγεται το σπίτι του γείτονά σου, πρέπει να ανησυχείς και εσύ πάρα πολύ. Νομίζω πως χρειάζεται ψυχραιμία. Ευτυχώς γίνεται αυτόν τον μήνα και θα έχει φανεί όλη η επίπτωση το τέλος Απριλίου και ο τουρισμός μας δεν θα κινδυνέψει με τα σημερινά δεδομένα. Οι Έλληνες έχουν κάθε λόγο να νιώθουν ασφαλείς και ήσυχοι πως η Ελλάδα και απέναντι στην Κύπρο κάνει το καθήκον της».

Πηγή: skai.gr

