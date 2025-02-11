Να απέχουν από την ψηφοφορία για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας συζητούν στη Νέα Αριστερά

Του Αντώνη Αντζολέτου

Κάποιες ανατροπές που αφορούν τον χώρο της αντιπολίτευσης ενδεχομένως να έχει η αυριανή τέταρτη ψηφοφορία για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Θέμα αποχής από τη διαδικασία έχει μπει στη Νέα Αριστερά. Αναμένεται να είναι η τελευταία ειδική συνεδρίαση στην Ολομέλεια, καθώς ο Κώστας Τασούλας - εκτός συγκλονιστικού απροόπτου - θα συγκεντρώσει 160 ψήφους και θα εκλεγεί στο ανώτατο πολιτειακό αξίωμα της χώρας.

Η κοινοβουλευτική ομάδα συνεδρίασε το πρωί της Δευτέρας, μέσω zoom. Η συζήτηση δεν ολοκληρώθηκε, καθώς ο Αλέξης Χαρίτσης έπρεπε να ταξιδέψει στη Θεσσαλία για συνάντηση με τους αγρότες. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως οι περισσότεροι από τους 11, που συγκροτούν την Κ.Ο, υποστήριξαν ότι δεν πρέπει να παραστούν στη τελευταία ψηφοφορία νομιμοποιώντας με αυτόν τον τρόπο την εκλογή του Κώστα Τασούλα. Υπενθυμίζεται πως το κόμμα είχε ζητήσει την απόσυρση της υποψηφιότητας του πρώην πρόεδρου της Βουλής με αφορμή όσα είχαν γίνει στην εξεταστική. Από τη Νέα Αριστερά είχαν αναφέρει πως «ο βασικός εκτελεστής της επιλογής του κυρίου Μητσοτάκη για συγκάλυψη απλά δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι ο επόμενος Πρόεδρος της Δημοκρατίας». Είχε προηγηθεί της ανακοίνωσης της Νέας Αριστεράς η συνέντευξη του πρωθυπουργού.

Στη χθεσινή πρωινή συνεδρίαση υποστηρίχθηκε και η άποψη το κόμμα να μην κάνει πίσω από την αρχική γραμμή της θετικής ψήφου στη Λούκα Κατσέλη για την οποία υπάρχει μεγάλη εκτίμηση. Τελική απόφαση δεν ελήφθη και η κοινοβουλευτική ομάδα θα συνεδριάσει πάλι σήμερα.

Μια ενδεχόμενη αποχή της Νέας Αριστεράς από την ψηφοφορία θα «ρίξει» τη Λούκα Κατσέλη στην τρίτη θέση γεγονός πως θα προκαλέσει νέο «ρήγμα» μεταξύ των πρώην συντρόφων. Ειδικά για όσους στην Κουμουνδούρου πιστεύουν πως οι δυο κοινοβουλευτικές ομάδες θα μπορούσαν μελλοντικά να ενωθούν, αυτό θα ήταν ένα ακόμα μήνυμα για τη συναισθηματική απόσταση που εξακολουθεί να τους χωρίζει. Αποτελούσε στοίχημα για τον Σωκράτη Φάμελλο η δική του υποψηφιότητα να υπερβεί τον Τάσο Γιαννίτση που πρότεινε το ΠΑΣΟΚ. Στη συζήτηση που έγινε μεταξύ των βουλευτών της Νέας Αριστεράς προβληματισμός φέρεται να υπήρξε και από το γεγονός πως ο Στέφανος Κασσελάκης έχει ήδη από το Σάββατο ζητήσει από τους έξι βουλευτές του να μην παραστούν την Τετάρτη στην ψηφοφορία στη Βουλή. Στις προηγούμενες τρεις ψηφοφορίες η Λούκα Κατσέλη είχε λάβει 40 ψήφους και ο Τάσος Γιαννίτσης 34.

