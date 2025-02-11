Της Δώρας Αντωνίου

Η ωριαίας διάρκειας συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, χθες, στο Παρίσι δεν είχε δηλώσεις, φαίνεται όμως ότι είχε ουσία. «Τέθηκαν όλα τα ζητήματα» ήταν η επισήμανση κυβερνητικών πηγών αμέσως μετά την ολοκλήρωσή της. Σε μια συνάντηση, όμως, που ήταν κατ’ ιδίαν, ώστε το περιεχόμενο της συζήτησης ανάμεσα στους δύο ηγέτες να μην διαρρεύσει, πέραν των στοιχείων εκείνων που στοχευμένα οι δύο πλευρές θα ήθελαν να δημοσιοποιήσουν.

Το «τέθηκαν όλα τα ζητήματα» της Αθήνας είναι ο εύσχημος τρόπος για να ειπωθεί ότι έγινε συζήτηση και για το θέμα των πυραύλων αέρος - αέρος Meteor, για την αγορά των οποίων ενδιαφέρεται η Τουρκία. Το θέμα ετέθη από τον κ. Μητσοτάκη, ωστόσο η ελληνική πλευρά έχει πλήρη επίγνωση ότι δεν άπτεται απολύτως στην ευχέρεια της Γαλλίας να αποφασίσει ή όχι για τη συγκεκριμένη αγοραπωλησία. Οι πύραυλοι παράγονται από πολυεθνικό κονσόρτσιουμ εταιρειών και φαίνεται ότι βαρύνουσας σημασίας είναι η θέση της Βρετανίας στο συγκεκριμένο θέμα. Ωστόσο, για την Αθήνα είναι σημαντικό το ότι η γαλλική πλευρά γνωρίζει την «ευαισθησία» της χώρας μας για το εν λόγω ζήτημα. Ο χειρισμός του Μεγάρου Μαξίμου, πάντως, και οι ιδιαίτερα χαμηλοί τόνοι είναι στοιχεία ενδεικτικά της αποδραματοποίησης του θέματος και μιας διαφορετικής προσέγγισης σε σχέση με εκείνον που σε πρώτη φάση έγινε από το υπουργείο Άμυνας με την κλήση της πρέσβειρας τη Γαλλίας για την εκδήλωση δυσαρέσκειας.

Άλλωστε, το θέμα που έχει εσχάτως ανακύψει αναφορικά με τους Meteor είναι μια μικρή πτυχή σε ένα ευρύ φάσμα διμερών σχέσεων, με ισχυρή την παράμετρο της αμυντικής συνεργασίας ανάμεσα σε Ελλάδα και Γαλλία. Όλο αυτό το πλαίσιο των διμερών σχέσεων συζητήθηκε χθες, υπό τα νέα δεδομένα που προκύπτουν και από τις εξελίξεις στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής και την κατάσταση που διαμορφώνεται στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η συνάντηση ήταν επιπλέον ευκαιρία για να συζητηθεί συνολικά το ζήτημα της ευρωπαϊκής άμυνας, όπου συμφωνήθηκε ότι χρειάζεται να δοθεί αυξημένη δημοσιονομική ευελιξία στα κράτη - μέλη για τις αμυντικές δαπάνες. Είναι, άλλωστε, μια πρόταση την οποία ο κ. Μητσοτάκης έχει καταθέσει στη δημόσια συζήτηση για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας.

Επιπλέον, συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα, υπό το νέο πρίσμα που θέτουν τα νέα δεδομένα μετά την έναρξη της δεύτερης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών. Και, βεβαίως, τα ζητήματα που αφορούν τον παγκόσμιο ανταγωνισμό για την Τεχνητή Νοημοσύνη και τη θέση της Ευρώπης σε αυτήν την κούρσα.

Άλλωστε, η συνάντηση έγινε στο περιθώριο των εργασιών της Συνόδου για την Τεχνητή Νοημοσύνη που πραγματοποιείται στο Παρίσι. Μάλιστα, προσερχόμενος στη Σύνοδο ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι η Ελλάδα συμμετέχει ως συνδιαμορφωτής των ευρωπαϊκών εξελίξεων γύρω από τον κρίσιμο αυτό τομέα. Ο πρωθυπουργός είχε χθες συναντήσεις με στελέχη εταιρειών που βρίσκονται στην πρωτοπορία της ανάπτυξης εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης. Οι εργασίες της Συνόδου θα ολοκληρωθούν σήμερα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.